"Parece una obre de arte": cómo cultivar el árbol más colorido del mundo en tu propio jardín

Para quienes buscan renovar su jardín y darle un toque disruptivo, existe una árbol que desafía la imaginación. El Eucalyptus deglupta, popularmente conocido como eucalipto arcoíris, parece haber salido de una paleta de pintor, con troncos que exhiben simultáneamente verdes, azules, naranjas, rojos y violetas.
Pero lejos de ser una intervención artística, este espectáculo es un fenómeno botánico natural que ha cautivado a expertos y aficionados del jardín por igual.
Un árbol con tronco colorido en tu jardín
Lo que hace único a este árbol es su corteza. A diferencia de otras especies, este eucalipto renueva su piel de forma constante. A medida que crece, las capas exteriores se desprenden en tiras verticales, dejando al descubierto una corteza interior de un verde brillante.
Con el paso del tiempo, esta superficie del árbol se oxida y madura, mutando hacia los tonos rojizos y violáceos que le dan su nombre característico.
Este proceso no es sincrónico en todo el tronco, lo que provoca que cada sector del árbol se encuentre en una etapa distinta de su ciclo de vida, creando un patrón de colores único, vivo y en constante movimiento.
Consideraciones al cultivar el ejemplar
Si bien la idea de tener una "obra de arte" natural en el jardín resulta tentadora, los especialistas advierten que no es una especie para cualquier terreno. Para hacerlo, debes tener en cuenta los siguientes puntos:
- El factor heladas: es el punto más crítico para el cultivo. El ejemplar no tolera las temperaturas bajo cero. Un descuido con el frío invernal puede resultar fatal para la planta.
- Espacio y dimensiones: este no es un árbol ornamental pequeño. En su hábitat natural puede alcanzar decenas de metros de altura y desarrollar un diámetro considerable. Se recomienda mantener una distancia prudencial respecto a viviendas, medianeras y cañerías para evitar daños estructurales a futuro.
- Cuidados básicos: requiere sol pleno, un suelo rico y una humedad constante, pero sin llegar al encharcamiento que podría pudrir sus raíces.
Para quienes se animen a probar en jardín o maceta, el consejo principal es la paciencia. Los ejemplares jóvenes no muestran la coloración intensa de los adultos; esa espectacularidad solo se despliega cuando el tronco alcanza una madurez y un diámetro suficiente.
Si decides integrarlo a tu espacio verde, asegúrate de darle el protagonismo que merece: nada de arbustos densos que lo tapen. El eucalipto arcoíris es, por sí solo, la estructura decorativa que muchos buscan para renovar su jardín.
En pocas palabras
- Eucalipto arcoíris: el Eucalyptus deglupta sorprende por sus troncos multicolores.
- Cultivo desafiante: requiere temperaturas elevadas y espacio considerable, sin tolerar heladas.
- Madurez colorida: la espectacularidad de sus tonos se desarrolla solo en ejemplares adultos.