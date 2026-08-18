"Parece una obre de arte": cómo cultivar el árbol más colorido del mundo en tu propio jardín

Con el paso del tiempo, esta superficie del árbol se oxida y madura, mutando hacia los tonos rojizos y violáceos que le dan su nombre característico.

Debes tener una serie de consideraciones a la hora de plantar este árbol.

Este proceso no es sincrónico en todo el tronco, lo que provoca que cada sector del árbol se encuentre en una etapa distinta de su ciclo de vida, creando un patrón de colores único, vivo y en constante movimiento.

Consideraciones al cultivar el ejemplar

Si bien la idea de tener una "obra de arte" natural en el jardín resulta tentadora, los especialistas advierten que no es una especie para cualquier terreno. Para hacerlo, debes tener en cuenta los siguientes puntos:

El factor heladas: es el punto más crítico para el cultivo. El ejemplar no tolera las temperaturas bajo cero. Un descuido con el frío invernal puede resultar fatal para la planta.

es el punto más crítico para el cultivo. El ejemplar no tolera las temperaturas bajo cero. Un descuido con el frío invernal puede resultar fatal para la planta. Espacio y dimensiones: este no es un árbol ornamental pequeño. En su hábitat natural puede alcanzar decenas de metros de altura y desarrollar un diámetro considerable. Se recomienda mantener una distancia prudencial respecto a viviendas, medianeras y cañerías para evitar daños estructurales a futuro.

este no es un árbol ornamental pequeño. En su hábitat natural puede alcanzar decenas de metros de altura y desarrollar un diámetro considerable. Se recomienda mantener una distancia prudencial respecto a viviendas, medianeras y cañerías para evitar daños estructurales a futuro. Cuidados básicos: requiere sol pleno, un suelo rico y una humedad constante, pero sin llegar al encharcamiento que podría pudrir sus raíces.

Para quienes se animen a probar en jardín o maceta, el consejo principal es la paciencia. Los ejemplares jóvenes no muestran la coloración intensa de los adultos; esa espectacularidad solo se despliega cuando el tronco alcanza una madurez y un diámetro suficiente.

Si decides integrarlo a tu espacio verde, asegúrate de darle el protagonismo que merece: nada de arbustos densos que lo tapen. El eucalipto arcoíris es, por sí solo, la estructura decorativa que muchos buscan para renovar su jardín.