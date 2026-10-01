Cómo hacer que el árbol limonero estalle de flores blancas usando bolsitas de té

Los expertos en trucos caseros y cuidado de árboles han viralizado un método tan económico como sencillo que revoluciona las redes: aprovechar las infusiones cotidianas. Se trata de enterrar bolsitas de té usadas directamente en la tierra para estimular el suelo de forma completamente natural.

Cómo estimular las flores en el limonero usando bolsas de té

Aunque parezca un detalle menor, este truco cotidiano cumple una función vital dentro de la jardinería. Las hojas de las infusiones liberan de forma gradual una pequeña dosis de taninos y aportan un nivel de acidez ideal que equilibra la tierra.