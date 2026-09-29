Árbol limonero: cómo podarlo para evitar a las plagas y llenarlo de flores blancas

Como primer paso, se deben observar aquellas áreas del árbol donde las hojas y ramas se entrecruzan de manera excesiva, impidiendo el paso de los rayos solares.

Este tipo de poda permite el crecimiento de flores blancas y también evita la llegada de las plagas.

En lugar de despuntar superficialmente, es aconsejable eliminar los chupones y ramas secundarias del árbol desde su punto de origen para evitar brotes descontrolados.

Así, al permitir que la luz ingrese al corazón del limonero, las ramas internas, que habitualmente suelen secarse por la sombra, recuperan vitalidad y se transforman en centros productivos.

Más flores blancas y cero plagas

Implementar esta técnica de poda selectiva genera un impacto directo en la salud general del árbol. Al circular corrientes de aire fresco de manera constante, se rompe el hábitat ideal de plagas frecuentes como la cochinilla, el pulgón y la arañuela roja, las cuales suelen proliferar en ambientes húmedos y cerrados.

Asimismo, al recibir mayor cantidad de luz solar directa, el limonero redirige su energía y recompensa el esfuerzo estético y agronómico estallando en una imponente cantidad de flores blancas perfumadas.