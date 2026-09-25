Árbol limonero: cuántas cáscaras de banana colocar en su tierra para que estalle de limones

Lejos de desechar los restos de fruta, los expertos en botánica urbana recomiendan prestar atención a los componentes químicos naturales que actúan como fertilizantes de primer nivel en el árbol, como puede ser la cáscara de banana.

Con diferentes elementos, puedes mantener a tu árbol limonero.

El poder oculto detrás de la cáscara de banana en el jardín

Cuando se habla de potenciar el crecimiento de los cítricos, el potasio ocupa el centro de la escena. Este elemento es fundamental para estimular tanto la floración masiva como el posterior desarrollo y tamaño de los limones.