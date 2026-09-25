Accidente frente al Shopping: qué se sabe de la salud del menor de 13 años que fue atropellado

El chico de 13 años que fue violentamente atropellado por un auto mientras cruzaba corriendo el Acceso Este, a la altura del Mendoza Plaza Shopping, presentó avances en su evolución clínica, pero deberá someterse a complejas cirugías en las próximas hora tras el violento accidente.
Según precisaron fuentes del Hospital Humberto Notti, el adolescente se encuentra actualmente alojado en sala común y bajo estricta observación médica. A pesar de la violencia del impacto ocurrido el miércoles por la noche, los profesionales del centro asistencial pediátrico lograron estabilizarlo, aunque confirmaron que deberá ser intervenido quirúrgicamente en sus dos piernas debido a los severos traumatismos que sufrió en los miembros inferiores.
Accidente frente al Shopping: la situación penal del adolescente
En paralelo a la evolución de su estado de salud del menor, la Justicia de menores continúa recolectando elementos para determinar si el chico participó del presunto robo contra un grupo de repartidores que desencadenó la persecución y terminó en un brutal accidente, con mucha suerte.
Dado que el implicado tiene 13 años y por su edad es no punible para la ley penal argentina, tomó participación el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). El organismo estatal adoptará medidas de protección integral de derechos para evaluar la contención familiar y el contexto socioambiental del menor tras el accidente.
El conductor no será imputado tras el accidente
Respecto de las responsabilidades sobre el accidente, la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez ratificó la desestimación de cargos contra el conductor que conducía el Peugeot 408 involucrado.
Desde el Ministerio Público Fiscal argumentaron que existió una “autopuesta en peligro” por parte del menor, al intentar cruzar corriendo el Acceso Este a la altura del Shopping por un sector no apto ni habilitado para peatones. Por este motivo, la Justicia entendió que el conductor no incurrió en ningún delito vial al no tener chance alguna de esquivar al menor.