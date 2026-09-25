Accidente frente al Shopping: qué se sabe de la salud del menor de 13 años que fue atropellado

Dado que el implicado tiene 13 años y por su edad es no punible para la ley penal argentina, tomó participación el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). El organismo estatal adoptará medidas de protección integral de derechos para evaluar la contención familiar y el contexto socioambiental del menor tras el accidente.

El conductor no será imputado tras el accidente

Respecto de las responsabilidades sobre el accidente, la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez ratificó la desestimación de cargos contra el conductor que conducía el Peugeot 408 involucrado.

Desde el Ministerio Público Fiscal argumentaron que existió una “autopuesta en peligro” por parte del menor, al intentar cruzar corriendo el Acceso Este a la altura del Shopping por un sector no apto ni habilitado para peatones. Por este motivo, la Justicia entendió que el conductor no incurrió en ningún delito vial al no tener chance alguna de esquivar al menor.