Identificaron al conductor que atropelló a un chico frente al Shopping pero no será imputado

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, después del presunto robo el adolescente habría intentado escapar y se habría subido a un colectivo. Otros repartidores que estaban en el lugar lo habrían seguido hasta interceptar el vehículo y hacerlo descender.

En esas circunstancias, el chico habría intentado continuar la fuga a pie y cruzó corriendo el Acceso Este, a la altura del Mendoza Plaza Shopping. Fue entonces cuando lo atropelló un Peugeot 408.

El conductor fue identificado

La investigación del accidente quedó en manos de la fiscal Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal de Tránsito. La funcionaria logró individualizar al conductor del vehículo, pero no se difundirán sus datos porque no será imputado.

La Fiscalía explicó que, de acuerdo con las pruebas reunidas, existió una “autopuesta en peligro” por parte del chico, ya que realizó el cruce por un sitio no autorizado para peatones.

El adolescente sufrió politraumatismos graves como consecuencia del impacto y permanece internado en el hospital Notti, en delicado estado de salud.

Mientras tanto, la investigación para determinar si efectivamente existió un robo continúa en su etapa inicial. Por tratarse de un menor de edad, el Ministerio Público Fiscal tampoco difundirá información que permita identificarlo.