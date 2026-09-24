El Ministerio Público Fiscal informó este jueves que fue identificado el conductor que atropelló a un menor de 13 años en el Acceso Este, a la altura del Mendoza Plaza Shopping, en Guaymallén. Sin embargo, este no será imputado.
Identificaron al conductor que atropelló a un chico frente al Shopping pero no será imputado
Al parecer el menor de edad había cometido un robo y corrió para que no lo atraparan. Cruzó el Acceso Este por un sector exclusivo para autos y fue embestido
Según el comunicado oficial, las pruebas reunidas hasta el momento indican que el adolescente cruzó el Acceso Este por un sector no habilitado para peatones y exclusivo para vehículos y esto implica que el chico puso en peligro su integridad.
Investigan el supuesto robo previo al accidente
El episodio ocurrió alrededor de las 22.30 del miércoles, cuando el chico habría protagonizado un robo a un repartidor que trabajaba en la zona. Esa situación todavía es investigada por la Unidad Fiscal Penal de Menores, a cargo del fiscal Gustavo Farmache.
De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, después del presunto robo el adolescente habría intentado escapar y se habría subido a un colectivo. Otros repartidores que estaban en el lugar lo habrían seguido hasta interceptar el vehículo y hacerlo descender.
En esas circunstancias, el chico habría intentado continuar la fuga a pie y cruzó corriendo el Acceso Este, a la altura del Mendoza Plaza Shopping. Fue entonces cuando lo atropelló un Peugeot 408.
El conductor fue identificado
La investigación del accidente quedó en manos de la fiscal Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal de Tránsito. La funcionaria logró individualizar al conductor del vehículo, pero no se difundirán sus datos porque no será imputado.
La Fiscalía explicó que, de acuerdo con las pruebas reunidas, existió una “autopuesta en peligro” por parte del chico, ya que realizó el cruce por un sitio no autorizado para peatones.
El adolescente sufrió politraumatismos graves como consecuencia del impacto y permanece internado en el hospital Notti, en delicado estado de salud.
Mientras tanto, la investigación para determinar si efectivamente existió un robo continúa en su etapa inicial. Por tratarse de un menor de edad, el Ministerio Público Fiscal tampoco difundirá información que permita identificarlo.
En pocas palabras
- Identificaron al conductor: se individualizó a quien atropelló al menor de edad en el Acceso Este, pero no será imputado.
- Circunstancias del hecho: el adolescente habría cruzado por un sector no habilitado tras un presunto robo.
- Estado de salud: el menor de 13 años permanece internado en grave estado en el hospital Notti.