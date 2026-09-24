Un adolescente fue asesinado en la provincia de Córdoba y por el crimen fueron detenidos su padrastro y el hijo del hombre.
El campesino tiktoker que quedó envuelto en la investigación por el crimen de un adolescente
El hombre explicó que cometió el crimen porque el menor de edad estaba "poseído por un demonio"
La víctima fue identificada como Lautaro Córdoba, de 16 años, y la Policía de Córdoba logró hallar su cuerpo cuando acudió por una denuncia de violencia de género realizada por su madre.
El crimen tuvo lugar en el paraje Higuera Vieja, al norte de Córdoba, cuando Antonella Vanesa Torres, de 39 años, se acercó hasta la comisaría local y denunció a su pareja Hermenegildo Acosta por violencia de género. En el lugar dijo que sus hijos estaban en su casa y corrían riesgo.
El crimen y la detención de campesino tiktoker
De este modo, personal policial de Córdoba acudió hasta el domicilio y allí constató que el joven de 16 años se encontraba sin vida tras haber sufrido múltiples lesiones.
Si bien todavía se aguarda al resultado preliminar de la autopsia para determinar cómo se produjo el crimen, personal policial pudo divisar en el lugar disparos de arma de fuego por lo que la principal hipótesis es que fue baleado.
De acuerdo a lo informado por el medio cordobés El DoceTv, en la casa se encontraba Hermenegildo Acosta, quien no opuso resistencia a su detención y manifestó que la mujer y el adolescente “estaban poseídos por el demonio” y que pretendían matarlo.
Además del padrastro, de 35 años, también se detuvo a su hijo, de 17, acusado de ser partícipe del crimen del otro adolescente.
El principal acusado, que solía subir videos trabajando en el campo en su perfil de TikTok, fue imputado por el delito de homicidio agravado por alevosía y por la participación de un menor de edad, mientras que el adolescente fue acusado de homicidio calificado por alevosía. Ambos arriesgan una pena de prisión perpetua por el crimen.
En pocas palabras
- Adolescente asesinado: hallaron sin vida a Lautaro Córdoba, de 16 años, en Córdoba.
- Detenidos: la Policía detuvo al padrastro y a su hijo por el crimen del joven.
- Denuncia previa: el caso se descubrió tras una denuncia de violencia de género realizada por la madre de la víctima.