El campesino tiktoker que quedó envuelto en la investigación por el crimen de un adolescente

El campo donde ocurrió el crimen en Córdoba.

El crimen y la detención de campesino tiktoker

De este modo, personal policial de Córdoba acudió hasta el domicilio y allí constató que el joven de 16 años se encontraba sin vida tras haber sufrido múltiples lesiones.

Si bien todavía se aguarda al resultado preliminar de la autopsia para determinar cómo se produjo el crimen, personal policial pudo divisar en el lugar disparos de arma de fuego por lo que la principal hipótesis es que fue baleado.

El hombre detenido por el crimen del menor de edad.

De acuerdo a lo informado por el medio cordobés El DoceTv, en la casa se encontraba Hermenegildo Acosta, quien no opuso resistencia a su detención y manifestó que la mujer y el adolescente “estaban poseídos por el demonio” y que pretendían matarlo.

Además del padrastro, de 35 años, también se detuvo a su hijo, de 17, acusado de ser partícipe del crimen del otro adolescente.

El principal acusado, que solía subir videos trabajando en el campo en su perfil de TikTok, fue imputado por el delito de homicidio agravado por alevosía y por la participación de un menor de edad, mientras que el adolescente fue acusado de homicidio calificado por alevosía. Ambos arriesgan una pena de prisión perpetua por el crimen.