Quiénes son los dos compañeros muertos en una tragedia que provocó un dolor irreparable

Con el correr de las horas y el avance de las actuaciones policiales, se confirmó oficialmente la identidad de las personas que perdieron la vida.

Tragedia en La Plata: quiénes son las víctimas fatales

Las víctimas fatales del vuelco fueron identificadas como Sebastián Comai, de 58 años, y Alejandro “Jano” Mazzoni, de 44 años. Ambos formaban parte del cuerpo de inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia bonaerense y regresaban a la capital provincial tras realizar una inspección de obra en Mar del Plata.

Sebastián Comai.

Junto a ellos viajaban otros dos compañeros: Gustavo Barreto (44 años, de Villa Elisa) y Uriel Sánchez (48 años, de Berazategui), quienes sufrieron politraumatismos, pero lograron sobrevivir y se encuentran fuera de peligro tras el accidente.

Alejandro “Jano” Mazzoni.

Cómo sucedió la tragedia

El accidente se produjo durante la tarde del miércoles, a la altura del kilómetro 125 de la Ruta 2, dentro de la jurisdicción del partido de Chascomús. Los cuatro trabajadores se desplazaban en sentido a La Plata a bordo de una camioneta Ford Ranger.

Por causas que aún se intentan esclarecer mediante las pericias de rigor, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que el vehículo despistara y fuera a dar de lleno contra el cantero central, donde dio varias vueltas de campana.

A raíz del violento impacto, Sebastián Comai falleció de manera instantánea en el lugar. En tanto, Alejandro Mazzoni fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital Municipal San Vicente de Paul de Chascomús, donde lamentablemente se produjo su deceso horas más tarde debido a la gravedad de las heridas sufridas.