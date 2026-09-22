Quién es el joven que atropelló a tres adolescentes que salían del boliche, mató a una y se dio a la fuga

Los operativos policiales y las tareas investigativas se pusieron en marcha de inmediato tras la alerta de los vecinos y testigos que presenciaron el accidente.

Adolescentes atropelladas en Córdoba: quién es el conductor detenido

Tras una serie de averiguaciones, los investigadores lograron reconstruir los movimientos del auto que se había dado a la fuga, un Suzuki Alto, apoyándose en el análisis de las cámaras de seguridad urbanas y testimonios claves.

El hombre responsable de la tragedia fue identificado como Marcos Lucio Bella, de 46 años.

Tras su detención, las pericias y los test oficiales confirmaron que manejaba con un altísimo nivel de alcohol en sangre, un agravante determinante que desató la furia de los familiares y amigos de las víctimas.

La fiscal de instrucción a cargo del caso, Romina Wisnivetzky, ordenó su inmediata detención y lo imputó de manera provisoria por los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor y por la fuga, además de lesiones culposas agravadas por la multiplicidad de víctimas.

Marcos Lucio Bella fue alojado en el Establecimiento Penitenciario de Río Cuarto, Córdoba, a la espera de ser indagado.

Cómo fue la tragedia en Córdoba

El accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana del domingo, alrededor de las 6.30, sobre la avenida Amadeo Sabattini al 900 (en las inmediaciones de la Ruta Provincial 4, tras cruzar el puente del río Chocancharava).

Los adolescentes caminaban a pie por la zona tras salir de bailar de un boliche de la zona, cuando el auto conducido por Bella las atropelló de lleno.

A raíz del brutal choque, una adolescente de 17 años, identificada como Maia Pelozo, falleció prácticamente en el acto debido a la gravedad de los traumatismos.

En tanto, las otras dos adolescentes de 16 años que la acompañaban, sufrieron heridas severas.