Un terrible accidente sacudió la localidad de San Vicente, en la provincia de Misiones, en una tragedia que reabrió el debate sobre el control de menores al volante. Un adolescente de14 años que conducía una camioneta, perdió el control del vehículo y terminó matando a dos personas.
Un adolescente de 14 años conducía una camioneta y una mala jugada terminó con dos muertos
La terrible tragedia les costó la vida a dos personas, luego de un violente accidente provocado por un adolescente y una camioneta
El conmovedor accidente sucedió en la Ruta Nacional 14, cuando el adolescente chocó a otra camioneta que esperaba para ingresar a la calzada y provocó una fatal tragedia que dejó como saldo dos muertos y cinco personas heridas.
Tragedia en Misiones: cómo fue el accidente
El episodio ocurrió durante la noche del domingo, a la altura del kilómetro 976, en la localidad de San Vicente, Misiones. Según detallaron fuentes policiales, el adolescente identificado como M. R. -circulaba al mando de una Volkswagen Amarok en sentido Fracrán-Dos de Mayo, acompañado por una joven de 16 años.
Por causas que la Justicia intenta establecer, el adolescente perdió el dominio de la camioneta e impactó de frente y a gran velocidad contra otra camioneta de la misma marca que se encontraba detenida sobre la calle Democracia, aguardando la oportunidad para incorporarse al flujo vehicular de la ruta.
La brutalidad del impacto no solo destrozó a los dos vehículos involucrados, sino que por la fuerza del choque la camioneta fuera de control terminó embistiendo a tres jóvenes peatones que transitaban por las inmediaciones del cruce.
Las víctimas de la tragedia: dos jóvenes muertos y cinco heridos
El accidente dejó un saldo lamentable de dos víctimas fatales y cinco personas con lesiones de diversa consideración:
- Fallecidos: Joaquín Joel Lange (18), quien viajaba como acompañante en la camioneta embestida, falleció en el acto debido a la gravedad de las heridas. En tanto, el adolescente de 14 años que conducía la otra camioneta Amarok fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se confirmó su deceso horas más tarde.
- Internados en terapia intensiva: José R. (27), conductor del vehículo embestido, permanece ingresado en estado delicado con traumatismo grave de cráneo. Por su parte, Kevin A. F. (22), uno de los peatones, sufrió un traumatismo abierto de tórax.
- Otros heridos: La acompañante de 16 años del menor sufrió traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales. En tanto, dos efectivos de la Gendarmería Nacional que estaban de franco y vestidos de civil -Nicolás G. (23) y Nahuel P. (23)- sufrieron fractura expuesta de tibia y peroné y traumatismo leve de cráneo, respectivamente.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Misiones y peritos de Criminalística para recabar pruebas y esclarecer la secuencia de la tragedia.