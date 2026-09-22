Un adolescente de 14 años conducía una camioneta y una mala jugada terminó con dos muertos

Por causas que la Justicia intenta establecer, el adolescente perdió el dominio de la camioneta e impactó de frente y a gran velocidad contra otra camioneta de la misma marca que se encontraba detenida sobre la calle Democracia, aguardando la oportunidad para incorporarse al flujo vehicular de la ruta.

La brutalidad del impacto no solo destrozó a los dos vehículos involucrados, sino que por la fuerza del choque la camioneta fuera de control terminó embistiendo a tres jóvenes peatones que transitaban por las inmediaciones del cruce.

Las víctimas de la tragedia: dos jóvenes muertos y cinco heridos

El accidente dejó un saldo lamentable de dos víctimas fatales y cinco personas con lesiones de diversa consideración:

Fallecidos: Joaquín Joel Lange (18), quien viajaba como acompañante en la camioneta embestida, falleció en el acto debido a la gravedad de las heridas. En tanto, el adolescente de 14 años que conducía la otra camioneta Amarok fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se confirmó su deceso horas más tarde.

embestida, falleció en el acto debido a la gravedad de las heridas. En tanto, el de 14 años que conducía la otra Amarok fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se confirmó su deceso horas más tarde. Internados en terapia intensiva: José R. (27), conductor del vehículo embestido, permanece ingresado en estado delicado con traumatismo grave de cráneo. Por su parte, Kevin A. F. (22), uno de los peatones, sufrió un traumatismo abierto de tórax.

Otros heridos: La acompañante de 16 años del menor sufrió traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales. En tanto, dos efectivos de la Gendarmería Nacional que estaban de franco y vestidos de civil -Nicolás G. (23) y Nahuel P. (23)- sufrieron fractura expuesta de tibia y peroné y traumatismo leve de cráneo, respectivamente.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Misiones y peritos de Criminalística para recabar pruebas y esclarecer la secuencia de la tragedia.