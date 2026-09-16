Tragedia en la antesala del recital de Stray Kids: murió una adolescente de 16 años de la peor manera

Foto: gentileza Francisco Loureiro (Clarín).

Tragedia en el recital de Stray Kids: asistencia de emergencia

Ante la desesperación de los presentes, la adolescente fue asistida de inmediato por el equipo médico y los rescatistas apostados en el operativo de seguridad del recital.

Posteriormente, fue trasladada de urgencia en una ambulancia al Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”.

Pese a los intensos trabajos de reanimación y los esfuerzos del personal de salud del centro médico, los profesionales no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento. El diagnóstico preliminar arrojó que la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa exacta del deceso quedó sujeta al informe médico-legal definitivo.

El comunicado de la producción tras la tragedia

Tras conocerse la dolorosa noticia de la tragedia, la productora DF Entertainment, encargada de la realización del festival, emitió un comunicado oficial para expresar su consternación y solidarizarse con los allegados de la víctima.

"Lamentamos profundamente esta trágica pérdida y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida", señalaron desde la organización. Asimismo, detallaron que la joven "fue atendida de inmediato por un equipo de emergencias al desvanecerse" y remarcaron que se encuentran en permanente contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades judiciales.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de San Isidro, que caratuló el expediente de manera preliminar mientras se aguardan las pericias y los resultados de la autopsia para esclarecer con precisión las circunstancias de la tragedia.