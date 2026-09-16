Una jornada que debía ser de pleno festejo se transformó en una tragedia que conmociona al país. Una adolescente de 16 años murió el reciente lunes en la previa del primer show de la banda surcoreana Stray Kids (K-pop) en la Argentina, en el marco del festival STRAYCITY que se lleva a cabo en el Hipódromo de San Isidro.
Tragedia en la antesala del recital de Stray Kids: murió una adolescente de 16 años de la peor manera
Una joven de 16 años murió y entristeció a todos con la tragedia, en la previa del show de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro
La tragedia episodio ocurrió alrededor de las 19, en el tramo previo al ingreso al predio, donde miles de fanáticos -en su mayoría jóvenes y adolescentes- aguardaban la apertura de los accesos para presenciar a una de las agrupaciones más convocantes del género K-pop a nivel mundial.
La víctima, identificada por sus iniciales (D.G.P.), se encontraba acompañada por su cuñada, de 22 años, cuando repentinamente sufrió una severa descompensación y se desvaneció en las inmediaciones del Hipódromo.
Tragedia en el recital de Stray Kids: asistencia de emergencia
Ante la desesperación de los presentes, la adolescente fue asistida de inmediato por el equipo médico y los rescatistas apostados en el operativo de seguridad del recital.
Posteriormente, fue trasladada de urgencia en una ambulancia al Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”.
Pese a los intensos trabajos de reanimación y los esfuerzos del personal de salud del centro médico, los profesionales no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento. El diagnóstico preliminar arrojó que la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa exacta del deceso quedó sujeta al informe médico-legal definitivo.
El comunicado de la producción tras la tragedia
Tras conocerse la dolorosa noticia de la tragedia, la productora DF Entertainment, encargada de la realización del festival, emitió un comunicado oficial para expresar su consternación y solidarizarse con los allegados de la víctima.
"Lamentamos profundamente esta trágica pérdida y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida", señalaron desde la organización. Asimismo, detallaron que la joven "fue atendida de inmediato por un equipo de emergencias al desvanecerse" y remarcaron que se encuentran en permanente contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades judiciales.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de San Isidro, que caratuló el expediente de manera preliminar mientras se aguardan las pericias y los resultados de la autopsia para esclarecer con precisión las circunstancias de la tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia en San Isidro: Falleció una adolescente de 16 años en la previa del recital de Stray Kids.
- Asistencia y Traslado: La joven sufrió una descompensación y fue trasladada al Hospital Central de San Isidro, donde se confirmó su deceso.
- Investigación en Curso: La productora expresó sus condolencias y colabora con la Justicia para esclarecer las causas del fallecimiento.