El custodio de Hebe Casado que manejó borracho y mató a un joven abandonó su guardia 8 horas antes

El custodio de Hebe Casado debía estar de guardia pasiva en la base de ese cuerpo en el estadio Malvinas Argentinas hasta las 7 de la mañana del domingo. Sin embargo dejó su puesto y se fue a una reunión en la que tomó alcohol y luego protagonizó un accidente fatal en la ruta 40 a las 6.50.

El fatal accidente en Lavalle

Eso quedó probado cerca de las 6.50 cuando el uniformado protagonizó el fatal accidente en la Ruta 40, en donde invadió el carril contrario y chocó de frente contra el motociclista Diego Misael Dávila (24) quien murió poco después.

El control de alcoholemia indicó que el policía tenía 1,95 gramos de alcohol en sangre, casi 4 veces por encima de lo permitido.

Diego Misael Dávila, de 24 años, murió en el choque frontal que protagonizó el custodio de Hebe Casado.

Con todas esas pruebas, la fiscal Mariana Gutiérrez lo imputó por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo con un nivel de alcoholemia superior al permitido, y por la invasión de carril contrario circulando en contramano.

La imputación indica que el aprehendido demostró una conducta "imprudente, antirreglamentaria, y en violación al deber objetivo de cuidado".

Un custodio detenido y una investigación que indaga en la cadena de mando

Luego de que se confirmara esa imputación, el custodio de la vicegobernadora fue dado de alta en el hospital y quedó detenido, aunque como no tiene antecedentes podría recuperar la libertad en las próximas horas.

Entre tanto la Inspección General de Seguridad, no sólo investiga cómo hizo el custodio para abandonar su guardia en la noche del sábado, sino que también puso la lupa en si sus jefes inmediatos habilitaron esa salida o si éste se escapó sin que sus superiores lo supieran.

El custodio debía reportarle a un coordinador de turno y también al jefe de ese cuerpo de custodios, Leonardo Coronel.