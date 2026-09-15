La noche del sábado 5 parecía muy tranquila para el cuerpo de custodios de la vicegobernadora Hebe Casado. Ella se había ido a su casa en San Rafael y en la base de esos policías en el estadio Malvinas Argentinas no había ninguna novedad que los alertara.
El custodio de Hebe Casado que manejó borracho y mató a un joven abandonó su guardia 8 horas antes
El policía Jonathan Araujo debió estar de guardia hasta las 7 del domingo, pero dejó su base en la noche del sábado, se emborrachó y provocó el fatal accidente
Ese grupo había entrado en guardia pasiva a las 19 del sábado y debía permanecer ahí hasta las 7 de la mañana del domingo. Sin embargo cerca de las 11 de la noche, y ante la reinante tranquilidad, un grupo habría decidido dejar la guardia. Entre ellos estaba el policía Jonathan Salvador Araujo, un efectivo de 39 años, que vive en Lavalle.
A la investigación le falta reconstruir a dónde se fue el efectivo, lo cierto es que él habría dejado su base policial para acudir a una reunión de amigos en la que tomó alcohol, para luego volver a su casa.
El fatal accidente en Lavalle
Eso quedó probado cerca de las 6.50 cuando el uniformado protagonizó el fatal accidente en la Ruta 40, en donde invadió el carril contrario y chocó de frente contra el motociclista Diego Misael Dávila (24) quien murió poco después.
El control de alcoholemia indicó que el policía tenía 1,95 gramos de alcohol en sangre, casi 4 veces por encima de lo permitido.
Con todas esas pruebas, la fiscal Mariana Gutiérrez lo imputó por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo con un nivel de alcoholemia superior al permitido, y por la invasión de carril contrario circulando en contramano.
La imputación indica que el aprehendido demostró una conducta "imprudente, antirreglamentaria, y en violación al deber objetivo de cuidado".
Un custodio detenido y una investigación que indaga en la cadena de mando
Luego de que se confirmara esa imputación, el custodio de la vicegobernadora fue dado de alta en el hospital y quedó detenido, aunque como no tiene antecedentes podría recuperar la libertad en las próximas horas.
Entre tanto la Inspección General de Seguridad, no sólo investiga cómo hizo el custodio para abandonar su guardia en la noche del sábado, sino que también puso la lupa en si sus jefes inmediatos habilitaron esa salida o si éste se escapó sin que sus superiores lo supieran.
El custodio debía reportarle a un coordinador de turno y también al jefe de ese cuerpo de custodios, Leonardo Coronel.
En pocas palabras
- Policía borracho: Jonathan Araujo abandonó su guardia para reunirse con amigos y consumir alcohol.
- Accidente fatal: invadió el carril contrario en la Ruta 40, provocando la muerte de un joven motociclista.
- Imputación y pesquisa: el efectivo fue imputado por homicidio culposo agravado y se investiga la posible complicidad de sus superiores.