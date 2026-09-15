El perfil del principal detenido por el crimen del niño Leonel Ortiz en Las Heras

La policía realizó un operativo en la villa Junín tras el crimen.

Los antecedentes del presunto autor del crimen

El supuesto asesino de Leonel Ortiz tiene un primer antecedente judicial que data de septiembre de 2018, cuando fue condenado a una pena de 1 año de prisión en suspenso por tenencia ilegal de arma de fuego.

Su próximo roce con la Justicia fue el 1 de enero de 2022. En horas de la siesta comenzó a agredir a su pareja en plena vía pública, en la zona de los Cinco Mil Lotes, en el norte de Las Heras. Un kiosquero intervino para defender la mujer y el agresor le dijo: "Ahora le voy a quemar el negocio a tu señorita, por metido". Por este caso fue imputado por amenazas simples.

Exactamente un año después, la primera mañana de 2023, volvió a atacar a su pareja. Esta vez fue en el interior del domicilio donde convivían y le produjo varias heridas. Terminó detenido e imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La policía realizó un operativo en la villa Junín tras el crimen. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Por estos dos hechos fue condenado a 6 meses de prisión en marzo de ese mismo año. Cumplió la pena, recuperó la libertad y se mantuvo alejado de la Justicia hasta que ahora quedó envuelto en el crimen de Leonel Ortiz.

El crimen en Las Heras

El lunes fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte. Una bronca barrial llevó a que intentaron prender fuego una casa de la familia Ortiz. Horas después, cerca de las 21.30, un grupo de sujetos llegó en un auto rojo y comenzó a efectuar disparos contra la propiedad. Leonel Ortiz, quien en pocos días cumplía 8 años, no alcanzó a resguardarse y terminó herido de bala. Minutos después ingresó al hospital Carrillo donde constataron su muerte.

La principal teoría del caso sostiene que el ataque armado era contra uno de sus hermanos mayores, a quien le reprochaban un robo que habría cometido recientemente. Es decir, el crimen ocurrió por una venganza.