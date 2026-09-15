Tiene 48 años. Supo ser empleado municipal. Con 7 hijos. Con antecedentes condenatorios por tener armas de fuego, violencia de género y amenazas. Estos son los primeros datos del hombre que fue detenido en la mañana de este martes por el crimen de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años baleado en Las Heras.
El perfil del principal detenido por el crimen del niño Leonel Ortiz en Las Heras
Con dos condenas anteriores, el hombre de 48 años quedó sindicado como el autor de los disparos que derivaron en la muerte del niño de 7 años
El hombre de 48 años -se reserva su identidad para no entorpecer las medidas judiciales- fue capturado en el interior del barrio San Martín de Ciudad, donde en ocasiones anteriores había declarado que vivía junto a su pareja y sus 7 hijos.
Quedó a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien reunirá más pruebas para definir si lo imputa. Entre ellas, realizará una rueda de personas con testigos que observaron el crimen. En caso de ser acusado formalmente, el sospechoso enfrentará la causa más grave de su prontuario.
Los antecedentes del presunto autor del crimen
El supuesto asesino de Leonel Ortiz tiene un primer antecedente judicial que data de septiembre de 2018, cuando fue condenado a una pena de 1 año de prisión en suspenso por tenencia ilegal de arma de fuego.
Su próximo roce con la Justicia fue el 1 de enero de 2022. En horas de la siesta comenzó a agredir a su pareja en plena vía pública, en la zona de los Cinco Mil Lotes, en el norte de Las Heras. Un kiosquero intervino para defender la mujer y el agresor le dijo: "Ahora le voy a quemar el negocio a tu señorita, por metido". Por este caso fue imputado por amenazas simples.
Exactamente un año después, la primera mañana de 2023, volvió a atacar a su pareja. Esta vez fue en el interior del domicilio donde convivían y le produjo varias heridas. Terminó detenido e imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
Por estos dos hechos fue condenado a 6 meses de prisión en marzo de ese mismo año. Cumplió la pena, recuperó la libertad y se mantuvo alejado de la Justicia hasta que ahora quedó envuelto en el crimen de Leonel Ortiz.
El crimen en Las Heras
El lunes fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte. Una bronca barrial llevó a que intentaron prender fuego una casa de la familia Ortiz. Horas después, cerca de las 21.30, un grupo de sujetos llegó en un auto rojo y comenzó a efectuar disparos contra la propiedad. Leonel Ortiz, quien en pocos días cumplía 8 años, no alcanzó a resguardarse y terminó herido de bala. Minutos después ingresó al hospital Carrillo donde constataron su muerte.
La principal teoría del caso sostiene que el ataque armado era contra uno de sus hermanos mayores, a quien le reprochaban un robo que habría cometido recientemente. Es decir, el crimen ocurrió por una venganza.
En pocas palabras
- Detenido: hombre de 48 años, con antecedentes, sindicado por crimen de niño de 7 años.
- Antecedentes: condenas previas por tenencia de armas, violencia de género y amenazas.
- Contexto del crimen: ataque en asentamiento Junín de Las Heras, presuntamente por venganza.