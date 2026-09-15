Detuvieron al principal sospechoso del crimen del niño de 7 años en Las Heras

La Policía realizó un operativo en esa zona de Las Heras tras el crimen.

El hombre quedó a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien lidera la investigación. Ahora, el magistrado deberá definir si hay pruebas suficientes para imputarlo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El crimen en Las Heras

El lunes fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte. Una bronca barrial llevó a que intentaron prender fuego una casa de la familia Ortiz. Horas después, cerca de las 21.30, un grupo de sujetos llegó en un auto rojo y comenzó a efectuar disparos contra la propiedad. Leonel Ortiz, quien en pocos días cumplía 8 años, no alcanzó a resguardarse y terminó herido de bala. Minutos después ingresó al hospital Carrillo donde constataron su muerte.

La principal teoría del caso sostiene que el ataque armado era contra uno de sus hermanos mayores, a quien le reprochaban un robo que habría cometido recientemente. Es decir, el crimen ocurrió por una venganza.