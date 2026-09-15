La investigación por el crimen de un niño de 7 años de Las Heras llegó a su primer avance importante: fue detenido el principal sospechoso. La pesquisa lo señala como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Leonel Ortiz en el asentamiento Junín.
Detuvieron al principal sospechoso del crimen del niño de 7 años en Las Heras
Horas después del crimen ocurrido en la noche del lunes, las autoridades lograron la captura del primer sospechoso de efectuar los disparos
Los primeros testimonios que consiguieron los investigadores fueron claves para identificar al principal sospechoso -se reserva su identidad por pedido judicial-. Se trata de un hombre que tenía una bronca con uno de los hermanos de Leonel Ortiz, conocido en la zona como Poroto, aparentemente por un reciente robo -todavía no se define si de elementos o de drogas-.
Con esta información, los sabuesos policiales consiguieron el dato de que el supuesto asesino se escondía en el barrio San Martín, en el oeste de Ciudad. Se realizaron medidas en ese sector que cerca de las 10.30 concretaron la detención del sospechoso del crimen.
El hombre quedó a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien lidera la investigación. Ahora, el magistrado deberá definir si hay pruebas suficientes para imputarlo por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
El crimen en Las Heras
El lunes fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte. Una bronca barrial llevó a que intentaron prender fuego una casa de la familia Ortiz. Horas después, cerca de las 21.30, un grupo de sujetos llegó en un auto rojo y comenzó a efectuar disparos contra la propiedad. Leonel Ortiz, quien en pocos días cumplía 8 años, no alcanzó a resguardarse y terminó herido de bala. Minutos después ingresó al hospital Carrillo donde constataron su muerte.
La principal teoría del caso sostiene que el ataque armado era contra uno de sus hermanos mayores, a quien le reprochaban un robo que habría cometido recientemente. Es decir, el crimen ocurrió por una venganza.
En pocas palabras
- Detención clave: Capturaron al principal sospechoso del crimen de un niño de 7 años en Las Heras.
- Motivo del crimen: La principal hipótesis apunta a una venganza por un robo previo contra uno de los hermanos de la víctima.
- Investigación en curso: El detenido está a disposición del fiscal de Homicidios, quien definirá su imputación.