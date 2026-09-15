Asentamiento Junín: la villa marcada por crímenes, femicidios y robos violentos

Los investigadores buscan esclarecer el crimen del niño de 7 años.

El otro crimen reciente

No hay que viajar mucho tiempo atrás para encontrar otra muerte en esa zona de Las Heras. El 19 de agosto pasado, en el interior del barrio Democracia, Franco Ezequiel Suárez (20) murió tras recibir un disparo en la cabeza. El joven, conocido en la zona como Caco, fue encontrado malherido tendido en la vía pública.

Horas después se entregó su amigo, Salvador Guillermo Soria (18). Confesó ser el autor del disparo pero aseguró que había sido accidental cuando estaban manipulando un arma. Las pruebas científicas acompañaron su relato y a principios de este mes fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo.

Dos femicidios

En las 25 hectáreas que abracan el asentamiento Junín y el barrio Democracia ocurrieron dos graves hechos de violencia de género. El 26 de julio de 2025, Walter Molina (60) aprovechó una salida transitoria de la cárcel y asesinó a su pareja Flora Moyano (60). El hombre no toleró que la mujer terminara la relación, la golpeó en un descampado. Tras asesinarla, utilizó un marcador para realizar inscripciones en el cadáver donde la insultaba y la trataba de prostituta.

Walter Molina fue detenido horas después cuando había regresado al penal de Gustavo André, donde cumplía una condena por abuso sexual a una hija. En marzo pasado, admitió haber cometido el femicidio en Las Heras y fue condenado a prisión perpetua.

El crimen de Flora Moyano ocurrió en las inmediaciones del barrio Democracia.

El 11 de noviembre de 2016, Carlos Maravilla Bruna (38) también había cometido un hecho de violencia de género similar. La víctima fue Mariana Noemí Suárez (34), su pareja y madre de 8 hijos -uno de ellos el que fue asesinado accidentalmente en agosto pasado-. La mujer fue baleada en medio de una discusión y perdió la vida. El sospechoso explicó luego que fue accidental, pero finalmente en junio de 2018 fue condenado a prisión perpetua por el crimen.

Robos de bicicletas fatales

Hay otros dos episodios con ciertas características similares que rodean esa zona de Las Heras: víctimas que circulaban en bicicleta por las laterales del Acceso Norte, que fueron atacadas por asaltantes y que terminaron asesinadas. En ambos casos, los condenados eran oriundos del asentamiento Junín.

En orden cronológico, el 29 de septiembre pasado de 2019 Luis Segundo Villalba (63) circulaba en su bicicleta en dirección a una escuela para ir a emitir su voto en el marco de las elecciones provinciales. En la lateral oeste del Acceso Norte, en Las Heras, a la altura del cruce con Juan José Paso, fue abordado por un ladrón que lo golpeó brutalmente para sustraerle el rodado.

Días después fue detenido un joven de 18 años en la villa Junín, ubicada a pocos metros del lugar del hecho. Los detectives detectaron que había vendido la bicicleta de la víctima fatal. Sin embargo, luego fue liberado ya que la lupa se puso sobre el novio de su madre, Luis Miguel Alcaide. Este último fue condenado a 25 años de prisión en junio de 2020.

Casi de forma calcada, el 14 de marzo de 2022 Emiliano Fernández (37) se dirigía en bicicleta para trabajar en la empresa Cuyo Placas. Cuando circulaba por la lateral del Acceso Norte, fue interceptado por Héctor Pitay Maravilla (21) quien le reventó el cráneo de un piedrazo y escapó en su rodado. En febrero de 2023 fue condenado a prisión perpetua.

Pitay Maravilla no sólo vivía en la villa Junín, sino que también tiene relación familiar con los crímenes anteriores: es hijo del femicida Carlos Maravilla y hermano del asesinado Franco Ezequiel Suárez.