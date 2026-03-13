El femicida que grafiteó el cadáver de su víctima reconoció el crimen y le dieron perpetua

Flora Inés Moyano

El femicida que grafiteó a su víctima

Walter Molina y Flora Moyano mantenían una relación amorosa desde hacía un tiempo. Su punto de encuentro era el barrio Democracia de Las Heras donde vivía la mujer y la madre del hombre. Hasta esa casa el sujeto llegaba una vez cada dos semanas, tal como le habían permitido en su régimen de salidas transitorias ya que estaba cumpliendo una condena por abuso sexual a una hija.

El sábado 26 de julio pasado, la mujer había tomado la decisión de terminar la relación. Así se lo había comunicado a sus hijos. Pactó un encuentro con Walter Molina pero nunca volvió a ser vista con vida. Su cadáver apareció golpeado en un descampado a pocos metros de su domicilio y tenía una inscripción con marcador que la insultaba y trataba de prostituta.

El cadáver de Flora Moyano tenía una inscripción realizada a puño y letra con un fibrón indeleble que decía "remises truchos". Era una referencia a un cruce que tuvo el femicida con la mujer ya que se fue en un remis hacia la casa de una hija. Los hijos de la mujer veían con malos ojos la relación que mantenía con el hombre ya que había sido maltratada, sumado a que estaba cumpliendo una condena por abuso sexual.

Walter Molina se convirtió en el principal sospechoso del femicidio y fue detenido horas después en su celda del penal de Gustavo André, donde había regresado tras la salida transitoria de ese día.