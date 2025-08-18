El motivo por el que un presunto femicida escribió "remises truchos" en el cuerpo de la víctima

Flora Inés Moyano Flora Moyano, la víctima del femicidio en Las Heras.

El femicida que rayó a su víctima

Además de esa escabrosa frase, el cadáver de Flora Moyano tenía otra inscripción realizada a puño y letra con un fibrón indeleble que decía "remises truchos".

Para la Fiscalía, esto hace referencia directa a un cruce que habría tenido Walter Molina con la mujer minutos antes del femicidio. Flora Moyano se fue de su casa en el barrio Democracia justamente en un remis hacia la casa de una hija. Los hijos de la mujer veían con malos ojos la relación que mantenía con el hombre ya que había sido maltratada, sumado a que estaba cumpliendo una condena por abuso sexual.

En ese contexto es que, según la reconstrucción de la Fiscalía, el hombre alcanzó a verla cuando se iba en el remis y la increpó, pero Flora Moyano le dijo que se iba a ir a una juntada con sus amigas. Esto explicaría el motivo de la llamativa frase que se halló sobre su cuerpo.

Walter Jesús Molina Corvalán femicidio Las Heras Walter Jesús Molina, el acusado por el femicidio en Las Heras.

Femicidio en Las Heras

Walter Molina y Flora Moyano mantenían una relación amorosa desde hacía un tiempo. Su punto de encuentro era el barrio Democracia de Las Heras donde vivía la mujer y la madre del hombre. Hasta esa casa el sujeto llegaba una vez cada dos semanas, tal como le habían permitido en su régimen de salidas transitorias ya que estaba cumpliendo una condena por abuso sexual a una hija.

El sábado 26 de julio pasado, la mujer había tomado la decisión de terminar la relación. Así se lo había comunicado a sus hijos. Pactó un encuentro con Walter Molina pero nunca volvió a ser vista con vida. Su cadáver apareció golpeado en un descampado a pocos metros de su domicilio y tenía una inscripción con marcador que la insultaba y trataba de prostituta.

Walter Molina se convirtió en el principal sospechoso del femicidio y fue detenido horas después en su celda del penal de Gustavo André, donde había regresado tras la salida transitoria de ese día.