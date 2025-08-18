El traslado del reactor de IMPSA no seguirá hasta no tener la autorización de Vialidad Nacional

El comunicado de Vialidad Nacional sobre el traslado del reactor de IMPSA

Tras la paralización del traslado, y la información extraoficial sobre las autorizaciones que faltan de Vialidad Nacional, muchos se preguntaron si esto no había sido contemplado antes de arrancar con el megaoperativo el viernes pasado.

Por eso mismo, en un comunicado oficial, Vialidad Nacional informó: "El traslado del reactor de IMPSA se encuentra momentáneamente demorado debido a la necesidad de realizar estudios técnicos de peso y dimensiones que aseguren el cruce seguro de la carga sobre los puentes de la Ruta Nacional 7, en la provincia de Mendoza".

reactor ypf mendoza impsa traslado29 Aseguraron que la responsabilidad de la demora del traslado del reactor de IMPSA no es de Vialidad Nacional.

"La empresa a cargo del transporte presentó el viernes 15 de agosto un estudio técnico que actualmente es evaluado por Vialidad Nacional, con el compromiso de otorgar la aprobación con la mayor celeridad y rigurosidad profesional", indicó el organismo.

Y se despegó de la responsabilidad de la demora del traslado del reactor de IMPSA: "Estos trabajos de precisión resultan indispensables para resguardar las estructuras viales y a los usuarios, por lo que el atraso responde exclusivamente a cuestiones de seguridad y no a demoras administrativas".

El reactor de IMPSA espera autorizaciones claves

Mientras tanto, el reactor de IMPSA de 456 toneladas permanecerá quieto hasta que Vialidad Nacional de la autorización clave para seguir hacia la refinería de Luján.

Según señalaron, el impedimento para avanzar con el traslado del reactor hacia su destino es, por lo menos, el puente de la ruta 15 que no tiene la capacidad ni está preparado para soportar tanto peso de una sola vez. Por esto es que Vialidad Nacional tiene que autorizar la intervención para apuntalar y reforzar dicho cruce.

Si bien todavía no está dicha autorización, esperan que entre el martes y miércoles pueda haber novedades para seguir el traslado del reactor.

reactor ypf mendoza impsa traslado4 El reactor de IMPSA espera autorizaciones claves de Vialidad Nacional para avanzar hacia YPF.

Cuando este todo en condiciones, adelantaron que habrá un corte total de la Ruta 7 durante horas de la mañana, y en el cruce con la 84 hasta la refinería de Luján, lo que provocará complicaciones en el tránsito.

Depende cuándo se den las autorizaciones, pero especularon que entre el miércoles y el jueves el reactor ingresará a la refinería por la ruta 84.

Además, señalaron que la empresa que realiza el traslado debe hacerse cargo de volver a la normalidad todas las modificaciones que hicieron durante el traslado del reactor desde Godoy Cruz hasta Luján.

Para qué sirve el nuevo reactor que tendrá YPF

El reactor HG-D-3.501 fabricado por IMPSA y que funcionará en YPF, es la más grande de todo el país y funcionará en Mendoza.

El gigante aparato pesa 456 toneladas, mide 38 metros de largo y casi 8 de altura. Tardaron más de 2 años hasta que terminarlo y se contó con la participación de más de 300 especialistas para su fabricación. Además, aplicaron tecnología de soldadura avanzada para garantizar su resistencia y durabilidad.

reactor impsa Creen que el miércoles o jueves el reactor de IMPSA podría llegar a YPF. Foto: Pablo Gerardi/ Radio Nihuil

La función del reactor de Impsa en la refinería de Luján es clave: buscará reducir los niveles de azufre en el gasoil para que tenga los niveles que se exigen a nivel internacional para combustibles más limpios y con menor impacto en el ambiente.