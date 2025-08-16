Inicio Sociedad IMPSA
Megaoperativo

Reactor de IMPSA: las fotos del segundo día del traslado del gigante de 456 toneladas

Este sábado se realizó la segunda etapa del traslado del gigante reactor fabricado por IMPSA para llevarlo hasta YPF

Por UNO
La imagen muestra la extensión del reactor. Foto: Nicolás Rios.

La imagen muestra la extensión del reactor. Foto: Nicolás Rios.

Totti Rios

El reactor más pesado del país fue construido por la empresa IMPSA en Mendoza y este sábado continuó su traslado hasta la destilería de YPF, ubicada en Luján de Cuyo. El megaoperativo se extenderá hasta la semana que vien para llevar una pieza de 456 toneladas que a su paso sorprende a propios y extraños.

reactor ypf mendoza impsa traslado10
La Polic&iacute;a Vial participa del megaoperativo.

La Policía Vial participa del megaoperativo.

En esta producción se pueden ver las mejores fotos del segundo día del megaoperativo.

La fabricación del reactor HG-D-3501, de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de largo y casi 8 de altura, estuvo a cargo de IMPSA y requirió soldaduras de última generación. En la construcción de este reactor trabajaron más de 300 operarios de IMPSA de 60 disciplinas, durante más de dos años.

reactor ypf mendoza impsa traslado11
Todos se quieren quedar con una imagen del reactor.

Todos se quieren quedar con una imagen del reactor.

reactor ypf mendoza impsa traslado20
Uno de los operarios, concentrado en el trabajo.

Uno de los operarios, concentrado en el trabajo.

Megaoperativo conjunto

El acompañamiento total de este operativo está a cargo de la Policía Vial de Mendoza, con la colaboración de Gendarmería Nacional y Tránsito de las municipalidades de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

reactor ypf mendoza impsa traslado18
Impresionante la cantidad de ruedas.

Impresionante la cantidad de ruedas.

Durante este megaoperativo se realizan cortes de tránsito y habrá desvíos en el recorrido del Acceso Sur (RN 40) y sus colectoras inmediatas hacia el Oeste y el Este. También en el tramo de RN 7 hasta RP 84.

reactor ypf mendoza impsa traslado19
El gigante reactor, de cerca.

El gigante reactor, de cerca.

reactor ypf mendoza impsa traslado27
Un operario guarda la imagen en su celular.

Un operario guarda la imagen en su celular.

Héctor Pepi, encargado de la logística de IMPSA, adelantó a Radio Nihuil que el megaoperativo puede extenderse hasta lunes, martes o miércoles de la semana entrante, con horarios aún a confirmar. Está descartado que el recorrido finalice el domingo. El motivo, permisos de Vialidad que aún se tramitan.

