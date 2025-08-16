Reactor de IMPSA: las fotos del segundo día del traslado del gigante de 456 toneladas

reactor ypf mendoza impsa traslado11 Todos se quieren quedar con una imagen del reactor. Nicolás Rios

reactor ypf mendoza impsa traslado20 Uno de los operarios, concentrado en el trabajo. Nicolás Rios

Megaoperativo conjunto

El acompañamiento total de este operativo está a cargo de la Policía Vial de Mendoza, con la colaboración de Gendarmería Nacional y Tránsito de las municipalidades de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

reactor ypf mendoza impsa traslado18 Impresionante la cantidad de ruedas. Nicolás Rios

Durante este megaoperativo se realizan cortes de tránsito y habrá desvíos en el recorrido del Acceso Sur (RN 40) y sus colectoras inmediatas hacia el Oeste y el Este. También en el tramo de RN 7 hasta RP 84.

reactor ypf mendoza impsa traslado19 El gigante reactor, de cerca. Nicolás Rios

reactor ypf mendoza impsa traslado27 Un operario guarda la imagen en su celular. Nicolás Ríos / Diario UNO

Héctor Pepi, encargado de la logística de IMPSA, adelantó a Radio Nihuil que el megaoperativo puede extenderse hasta lunes, martes o miércoles de la semana entrante, con horarios aún a confirmar. Está descartado que el recorrido finalice el domingo. El motivo, permisos de Vialidad que aún se tramitan.