Continuó el operativo de traslado del reactor de IMPSA para YPF

A esa hora se interrumpió el tránsito de ambas manos de circulación en el Acceso Sur, pero duró breves minutos ya que la caravana que traslada el reactor hacia YPF tomó la colectora hacia la montaña.

Otro detalle es que para cruzar por las vías deben realizarse terraplenes, porque el mínimo desnivel de unos centímetros afecta el trayecto del acoplado de 40 metros de largo y unos 40 ejes aproximadamente.

Tal y como lo informó Nihuil, el traslado del reactor se detuvo en el paso a nivel por lo antes relatado, pero actualmente retomó su camino. Calculan llegar a las 14 a la zona de Perdriel, en Luján de Cuyo.

Allí quedará estacionado esperando la autorización de Vialidad Nacional para circular por la Ruta Nº 7. El último tramo hasta la refinería será realizado entre semana.

Cómo es y para qué sirve el nuevo reactor

El nuevo reactor HG-D-3501 fue fabricado íntegramente por IMPSA en Mendoza. Se trata de una pieza monumental de ingeniería que pesa 456 toneladas, mide 38 metros de largo y casi 8 de altura. Su construcción demandó más de dos años de trabajo y la participación de más de 300 operarios, que aplicaron tecnología de soldadura avanzada para garantizar su resistencia y durabilidad.

Su función dentro de la destilería de YPF en Luján de Cuyo será la de reducir el nivel de azufre en el gasoil. Este avance permitirá a la empresa cumplir con la normativa ambiental “Euro”, que exige combustibles más limpios y con menor impacto en el medio ambiente.

Además de su relevancia técnica, el reactor es considerado estratégico para los planes de YPF de cara al próximo año. La producción de combustibles que respondan a estándares internacionales no solo mejorará la calidad del diésel disponible en el mercado local, sino que también abrirá la posibilidad de incrementar las exportaciones.