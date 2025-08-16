Inicio Sociedad Laurel
¡No lo sabía!

Colocar laurel dentro del horno: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las hojas de laurel pueden colocarse en el horno de la cocina para lograr un beneficio en particular. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Las hojas de laurel pueden ser utilizadas con el objetivo de eliminar malos olores

Las hojas de laurel pueden ser utilizadas con el objetivo de eliminar malos olores

El laurel ha dejado de ser una simple planta para pasar a ser un elemento utilizado en múltiples trucos caseros. Por ejemplo, muchos recomiendan colocarlo en un electrodoméstico de la cocina, con el fin de lograr un beneficio en particular.

Al calentarse, las hojas de laurel liberan un aroma que ayuda a neutralizar los olores, dejando el horno con un ambiente más fresco. Por otro lado, muchas personas también realizan esta práctica con el fin de atraer la buena suerte y prosperidad, algo que se hace, por ejemplo, en el Feng Shui.

Antes de colocar las hojas de laurel, es recomendable limpiar el horno para eliminar restos de comida que puedan estar causando olores.

Si las hojas de laurel son frescas, puedes secarlas previamente en el horno a baja temperatura para evitar que se quemen. Evita que las mismas entren en contacto directo con la base del horno.

horno, truco casero
Este truco casero es ideal para eliminar los malos olores del horno

Este truco casero es ideal para eliminar los malos olores del horno

Enciende el horno a baja temperatura (alrededor de 150°C) y deja las hojas dentro durante unos 20 minutos o hasta que comiencen a liberar su aroma. Una vez que las hojas hayan liberado su aroma, apaga el horno y deja que se enfríen dentro antes de retirarlas.

Reutiliza las hojas de laurel que usaste en este truco

Una vez que hayan perfumado toda la cocina y eliminado los malos olores, las hojas de laurel se dejan enfriar y se vuelven a utilizar. Como mantienen su aroma por mucho tiempo, se pueden usar de diversas formas.

  • Armar aromatizadores: colocarlas en bolsitas de gasa, y colgarlas en las perchas o ponerlas entre las prendas de los cajones. Además de darle un perfume agradable a la ropa, mantendrán alejadas las polillas y otros insectos indeseables.
  • Repelente de insectos: Se ubican diversos recipientes abiertos con hojas de laurel en los sectores donde suelen ingresar los bichos: cerca de ventanas y puertas.

Temas relacionados:

Te puede interesar