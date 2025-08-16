Colocar laurel dentro del horno: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al calentarse, las hojas de laurel liberan un aroma que ayuda a neutralizar los olores, dejando el horno con un ambiente más fresco. Por otro lado, muchas personas también realizan esta práctica con el fin de atraer la buena suerte y prosperidad, algo que se hace, por ejemplo, en el Feng Shui.

Antes de colocar las hojas de laurel, es recomendable limpiar el horno para eliminar restos de comida que puedan estar causando olores.

Si las hojas de laurel son frescas, puedes secarlas previamente en el horno a baja temperatura para evitar que se quemen. Evita que las mismas entren en contacto directo con la base del horno.

horno, truco casero Este truco casero es ideal para eliminar los malos olores del horno

Enciende el horno a baja temperatura (alrededor de 150°C) y deja las hojas dentro durante unos 20 minutos o hasta que comiencen a liberar su aroma. Una vez que las hojas hayan liberado su aroma, apaga el horno y deja que se enfríen dentro antes de retirarlas.

Reutiliza las hojas de laurel que usaste en este truco

Una vez que hayan perfumado toda la cocina y eliminado los malos olores, las hojas de laurel se dejan enfriar y se vuelven a utilizar. Como mantienen su aroma por mucho tiempo, se pueden usar de diversas formas.