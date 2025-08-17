Cuáles son las efemérides de este domingo 17 de agosto

efemérides 17 de agosto Hoy se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín: Este 17 de agosto conmemoramos un nuevo aniversario de la muerte del General José de San Martín, ocurrida en Francia en 1850. San Martín, el padre de la patria, es uno de los próceres más notables de nuestra historia y la de América, fue una figura clave e imprescindible en la consolidación de la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Día Mundial del Peatón: Cada de 17 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Peatón, una celebración que se remonta al año 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejase una víctima peatonal.

El objetivo de este día es difundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie.

Día Internacional de la Enfermedad de Coats: El 17 de agosto se conmemora a una enfermedad poco frecuente que genera una pérdida progresiva de la visión, especialmente en niños y jóvenes. Con la celebración de este día internacional se pretende concienciar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de esta patología rara.

17 de agosto de 1945: el escritor inglés George Orwell publica su novela satírica Rebelión en la granja.

17 de agosto de 1958: la NASA lanza la sonda Pioneer 0 desde Estados Unidos, para orbitar y retransmitir imágenes de la Luna, además de estar equipada con otros instrumentos científicos. Es el primer objeto en orbitar fuera de la Tierra.

sonda Pioneer 0 Esta misión fue el primero de dos lanzamientos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) a la Luna, y fue el primer intento de lanzamiento al espacio profundo por parte de cualquier nación.

17 de agosto de 1959: ocurre un terremoto de magnitud 7,5 en el parque nacional Yellowstone, estado de Montana (Estados Unidos), creando el lago Quake.

17 de agosto de 1970: la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 7, con la misión de aterrizar en el planeta Venus y transmitir datos desde su superficie.

17 de agosto de 2017: ocurren los atentados de Barcelona y Cambrils (España). En Barcelona, una furgoneta acelera contra la multitud en Las Ramblas, causando 16 muertos (entre ellos dos niños) y 131 heridos. Horas después se produce el atentado en Cambrils, causando la muerte a una mujer y varios heridos.