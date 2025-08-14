Estas son las efemérides del jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto dia del lagarto Hoy se conmemora el Día Mundial del Lagarto

La principal finalidad de esta efeméride es la de dar a conocer la importancia de las especies de lagarto, así como las amenazas que afronta, tales como el tráfico de fauna. Sin embargo, no existe una organización conocida que impulse el Día Internacional del Lagarto, sino que más bien se trata de una iniciativa descentralizada que parte de diversas fuentes conservacionistas, grupos de investigación y centros de rescate de animales.

Cuáles son las efemérides de este jueves 14 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

14 de agosto de 1881: el médico Carlos Finlay consigue demostrar en Cuba que el transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti.

14 de agosto de 1913: se inaugura en Los Ángeles (Estados Unidos) la conducción de agua más larga del mundo, de más de 400 km de longitud.

14 de agosto de 1914: Japón se alió con Reino Unido y declara la guerra a Alemania.

14 de agosto de 1920: inauguración de los VII Juegos Olímpicos en Amberes, tras un paréntesis de ocho años impuesto por la Primera Guerra Mundial.

14 de agosto de 2000: las autoridades británicas y francesas suspenden todos los vuelos del Concorde tras la catástrofe que costó la vida a 113 personas y que se produjo tres semanas antes

14 de agosto de 2001: un avión experimental de la NASA, con energía solar fotovoltaica, bate el récord mundial de altura de vuelo.

14 de agosto de 2003: el gobierno francés admite que la ola de calor se ha cobrado 3.000 víctimas, aunque en los centros sanitarios se manejan cifras muy superiores.

14 de agosto de 2016: el atleta sudafricano Wayde van Niekerk establece un nuevo récord mundial de los 400 metros lisos con 43'03, superando el de Michael Johnson. Fue en Río de Janeiro, Brasil.