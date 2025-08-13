Estas son las efemérides del miércoles 13 de agosto de 2025

Día Internacional de la Zurdera: los zurdos también tienen su Día Internacional de la Zurdera, que es una jornada internacional promovida por la Internacional de Zurdos (Lefthanders International).

Dia del zurdo A lo largo de la historia y en diversos países del mundo, el colectivo de los zurdos ha sufrido situaciones de discriminación e incluso acoso, por eso, con este día se busca que sean personas reconocidas.

Día Internacional del Lobo: el 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Lobo, para concienciar a la población sobre la importancia de los lobos para el equilibrio de la biodiversidad, y la necesidad de su conservación.

Día Internacional del Armadillo: el objetivo de dar a conocer el valor de una especie animal con rasgos y características físicas muy particulares, ya que es un animal muy exótico.

Día Mundial de la Caligrafía: esta efeméride se creó en el año 2017 por iniciativa de Manuscript Pen Company. Su objetivo es reunir a expertos y novatos de todo el mundo para debatir, practicar, aprender y celebrar el arte de la Caligrafía y las letras creativas.

Cuáles son las efemérides del miércoles 13 de agosto

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te las contamos una por una:

13 de agosto de 1713: Felipe V es reconocido como rey de España tras firmar la paz con Saboya durante la guerra de Sucesión Española.

Felipe V Durante su reinado, España recuperó gran parte de su antigua influencia en los asuntos internacionales.

13 de agosto de 1868: se produce un terremoto de magnitud 9,0 en la escala de magnitud de momento, frente a las costas de Tacna (Perú), que deja más de 25.000 víctimas.

13 de agosto de 1905: en Noruega y Suecia se realiza un referéndum por el cual se decide la separación de ambos países.

13 de agosto de 1913: el metalúrgico inglés Harry Brearley inventa el acero inoxidable.

13 de agosto de 1961: en Alemania, el ejército de la República Democrática Alemana, comienza la construcción del muro de Berlín.

13 de agosto de 2004: comienzan los XXVIII Juegos Olímpicos en Atenas (Grecia).