La RAE detalló cuál es el antónimo de "comer" y ni te lo imaginas

Según la Real Academia Española (RAE), el término más adecuado para oponerse a esta acción es “ayunar”.

“Comer,” en su significado más básico, se refiere al acto de masticar y deglutir alimentos sólidos. Sin embargo, su significado se extiende a otros contextos, como el consumo de alimentos en general o la acción de desgastar o corroer algo. Por lo tanto, la elección del antónimo adecuado dependerá del contexto específico.

“Comer” implica ingerir alimentos para nutrir el cuerpo, mientras que “ayunar” se define como la abstinencia total o parcial de alimentos durante un periodo de tiempo, ya sea por razones religiosas, médicas o personales.

Este contraste entre realizar la acción de alimentarse y abstenerse de ella establece una relación directa de oposición.

Por ejemplo:

Comer : “Almorzó temprano porque tenía hambre”.

: “Almorzó temprano porque tenía hambre”. Ayunar: “Decidió ayunar durante el día como parte de su preparación médica”.

El antónimo más directo sería ayunar. El ayuno implica abstenerse completamente de ingerir alimentos durante un periodo determinado. Otros antónimos posibles son:

Abstenerse : Significa evitar o negarse a hacer algo, incluyendo el acto de comer.

Dejar de comer : Es una expresión más general, que indica la finalización del acto de comer.

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La RAE aclaró cuáles palabras que no son antónimos de comer

A veces, surgen dudas sobre otras palabras relacionadas con el acto de comer, que podrían parecer opuestas pero no lo son. Algunas de estas palabras incluyen:

Vomitar : aunque implica expulsar lo ingerido, no significa lo contrario de comer, ya que no refiere a la abstinencia.

: aunque implica expulsar lo ingerido, no significa lo contrario de comer, ya que no refiere a la abstinencia. Defecar : aunque es parte del ciclo digestivo, se refiere a la eliminación de desechos y no guarda una relación directa de oposición con el acto de ingerir alimentos.

: aunque es parte del ciclo digestivo, se refiere a la eliminación de desechos y no guarda una relación directa de oposición con el acto de ingerir alimentos. Beber : relacionado con la ingesta de líquidos, pero no es contrario a comer.

: relacionado con la ingesta de líquidos, pero no es contrario a comer. Digerir: es un proceso posterior al acto de comer, no su opuesto.

Fuente: tn.com.ar