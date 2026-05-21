La RAE detalló cuál es la palabra en español que reemplaza a "shopping"

De compras y de tiendas son alternativas a de shopping, frecuente en expresiones como turismo de shopping, día de shopping o ir de shopping.

La palabra “centro comercial” hace referencia a un espacio diseñado para integrar diversas tiendas, restaurantes y áreas de entretenimiento en un mismo lugar, pensado para satisfacer las necesidades de consumo y ocio de los usuarios.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), un centro comercial se define como un “complejo o edificio en el que se concentra un gran número de tiendas”.

Así, “centro comercial” abarca el mismo concepto que “shopping”, refiriéndose a lugares donde se puede comprar, disfrutar de actividades recreativas, comer y pasar el tiempo.

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como "Malasia o Emiratos Árabes han crecido más del 30 % en el último trimestre en Europa en turismo de shopping", "Jugadores de Chile se fueron de shopping tras vencer a España" o "Paris y Nicky Hilton, tarde de chicas y de shopping por Malibú".

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El Diccionario panhispánico de dudas indica que el uso como sustantivo de shopping es innecesario por existir el equivalente español centro comercial.

Por el mismo motivo, se aconseja sustituir de shopping por de compras o de tiendas, así como la expresión hacer shopping por ir de compras o ir de tiendas.

Por tanto, en los ejemplos anteriores habría sido más apropiado escribir "Malasia o Emiratos Árabes han crecido más del 30 % en el último trimestre en Europa en turismo de compras", "Jugadores de Chile se fueron de tiendas tras vencer a España" y "Paris y Nicky Hilton, tarde de chicas y de compras por Malibú".

Fuente: fundeu.es y tn.com.ar