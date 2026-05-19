La RAE advirtió cuál es la palabra indicada en español para referirse a "prime time"

La Real Academia Española es la máxima autoridad en cuanto a la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas dirigidas a fomentar la unidad idiomática para los hispanohablantes. La RAE aclaró cuál es la palabra para referirse a “prime time”.
La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.
Los medios informativos tienden a emplear de forma innecesaria palabras y expresiones extranjeras relacionadas con programas de televisión, series y películas.
Con el fin de mejorar la redacción de este tipo de noticias, a continuación se repasan algunos anglicismos muy utilizados en este ámbito y se proponen alternativas en español.
Sin embargo, la Real Academia Española señala que estos no son completamente necesarios, pues existen términos en nuestro idioma que son equivalentes para expresar la misma idea.
La RAE agregó que las palabras en español que se pueden utilizar para sustituir el término pueden ser “horario de máxima audiencia” u “horario estelar”.
Es así que la Real Academia Española estableció que el término “prime time” es un extranjerismo para el que se tiene un equivalente en español con el que se puede sustituir, para hablar de manera correcta en el idioma.
Para resumir, la RAE ha recomendado dos opciones claras y precisas para reemplazar el término “prime time”: horario de máxima audiencia y horario estelar.
La primera destaca por su exactitud, ya que describe el momento en el que la audiencia alcanza su punto más alto. La segunda es más breve y estilística, resaltando la relevancia de este período en la programación.
Ambas alternativas cumplen con la función de comunicar el concepto sin depender del inglés.
Fuente: mvsnoticias.com