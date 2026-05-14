La RAE aclaró cuál es la palabra en español para referirse a "cover"

Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) recomienda el uso de un término en español para evitar la dependencia de extranjerismos innecesarios y preservar la riqueza del idioma.

De acuerdo con la cuenta oficial de la RAE en X, el término "cover" es un extranjerismo que puede sustituirse por el vocablo "versión", una alternativa clara y precisa en español.

Si se decide emplear el anglicismo, la institución sugiere escribirlo en cursiva o, en su defecto, entre comillas, para indicar que se trata de un término extranjero no adaptado al español.

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Para referirse a una nueva interpretación de una canción, la RAE recomienda las siguientes opciones:

Versión: es la opción más directa y adecuada, ya que describe fielmente una adaptación o reinterpretación de una obra musical.

Nueva interpretación: se usa cuando un artista ejecuta un tema con su propio sello y personalidad, sin alterar significativamente la estructura de la canción.

A pesar de que "cover" es un término ampliamente aceptado en el ámbito musical, el uso de palabras en español contribuye a fortalecer la identidad lingüística y evitar el abuso innecesario de anglicismos.

Al decir "versión" en lugar de "cover", no solo se mantiene la claridad en la comunicación, sino que también se promueve el uso de términos accesibles y comprensibles para hablantes de todas las edades y regiones.

Por ejemplo, al hablar de una "versión acústica" en lugar de un "acoustic cover", se mantiene el mismo significado sin necesidad de recurrir a palabras extranjeras.

Fuente: tn.com.ar