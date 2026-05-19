La batalla por la banca vacía de Janina Ortiz llegó a la Justicia penal: el PRO denunció a Peti Lombardi

Janina Ortiz edit 2.jpg Janina Ortiz sigue suspendida por la Cámara de Diputados por la acusación penal que pesa en su contra. Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Castillo reclama asumir en reemplazo de la lasherina, dado que es la candidata que la sucedía en la lista de La Unión Mendocina.

La denuncia contra Peti Lombardi por la banca Janina Ortiz

En la presentación judicial, Belén Castillo denuncia que la falta de resolución sobre la situación institucional de la diputada suspendida Janina Ortiz "genera una afectación al derecho de representación política de los ciudadanos", que es contraria a los postulados de la Constitución nacional y provincial y que, además, genera una alteración de la Legislatura que funciona con un miembro menos desde hace dos años.

La dirigente del PRO recordó en la denuncia que ya hizo los reclamos administrativos correspondientes ante la Cámara de Diputados pero que las autoridades “habrían omitido arbitrariamente adoptar una resolución útil, expresa y ajustada a derecho”.

Janina Ortiz jura diputada.jpg Janina Ortiz juró como diputada y fue inmediatamente suspendida por decisión del cuerpo legislativo. Matías Pascualetti

Y advirtió que una “negativa, omisión o demora injustificada” para resolver el tema podría interpretarse como un incumplimiento arbitrario de las obligaciones de las autoridades legislativas, especialmente en lo relacionado con asegurar la correcta integración y el funcionamiento pleno de la Cámara.

La respuesta del Peti Lombardi

Notificado de la denuncia en su contra, Andrés Lombardi afirmó que todas las actuaciones impulsadas desde su Presidencia se realizaron en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el pleno de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, recordó que fue el cuerpo quien decidió, con el voto de más de los dos tercios de los votos, la suspensión de Janina Ortiz por inhabilidad moral, en función de las investigaciones judiciales en curso –coacciones y presunto fraude a la administración pública-.

“La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral. Esa decisión fue tomada por el cuerpo en su totalidad y con más de los dos tercios de los votos”, expresó a la prensa.

peti lombardi diputados autonomia municipal 2026 Andrés Lombardi preside la Cámara de Diputados.

Y explicó por qué considera que la banca no está vacante y, por tanto, no puede quedar en manos de la denunciante: “Esa suspensión está atada al avance de su proceso judicial y a sus posiciones. Si –Ortiz- deja de chicanear a la Justicia y demuestra su inocencia, podría retornar a su banca; de lo contrario, seguirá suspendida”.