Una candidata de La Unión Mendocina salió a exigir la banca de la suspendida diputada Janina Ortiz

La banca que dejó Janina Ortiz sigue vacante

Castillo se presentó en la Cámara de Diputados con una nota exigiendo esa banca de LUM que tras la suspensión de Ortiz está vacante.

María Belén Castillo 1 María Belén Castillo milita en el PRO, es abogada y fue asesora legislativa. Ella exige la banca de la suspendida diputada de La Unión Mendocina, Janina Ortíz.

"Esto es de una gravedad institucional tremenda, más allá de los nombres es inconcebible que la Cámara de Diputados sesione de manera indeterminada con 47 diputados cuando en verdad son 48. Eso no sólo viola la Constitución Provincial, si no que vulnera la representación del pueblo", denunció Castillo.

En el escrito que dirigió al presidente de esa cámara, Andrés Lombardi, le recalca que esa Cámara de Diputados no puede limitarse a suspender a una legisladora sin hacerse cargo de las consecuencias de esa suspensión.

Y le critica: "No es constitucional ni institucionalmente aceptable sostener, por tiempo indeterminado, una situación en la que una banca exista formalmente pero se encuentre vacía de ejercicio real".

"Una Cámara representativa no se integra sólo con nombres en una nómina: se integra con bancas efectivamente ejercidas, con representación viva y con participación plena en el debate, en las comisiones, en las mayorías y en las decisiones del cuerpo", remarca la nota.

Si bien aún no hay una respuesta formal de la Cámara de Diputados al planteo de Castillo, fuentes de la Legislatura aclararon que la diputada Janina Ortiz fue suspendida y no expulsada, por lo que su banca no está vacante.

La Cámara de Diputados tiene poder de juez sobre sus integrantes

En el escrito que ingresó en la Cámara de Diputados este miércoles, Castillo le recuerda al presidente de esa cámara que el artículo 91 de la Constitución Provincial le da a ese cuerpo la potestad de ser juez de quienes la integran y "la facultad de corregir, suspender, excluir o remover" a sus miembros.

"Si la Cámara entendió que existian razones para suspender a una legisladora, con mayor razón debe entender que no puede dejar en suspenso también la representación de un distrito entero", le reclama.

Y en paralelo esgrime que la ley electoral provincial (2551) prevé la proclamación de suplentes y el reemplazo de los titulares en caso de vacancia hasta completar el período correspondiente. "Esa regla expresa un principio claro: el sistema electoral no está pensado para tolerar bancas sin cobertura efectiva cuando existe una secuencia legal de reemplazo".

Quién es María Belén Castillo y a qué sector representa

Diario UNO buscó saber quién es la candidata que exige la banca que quedó sin representación con la suspensión de Janina Ortiz.

Se trata de una abogada que hasta el 10 de diciembre pasado fue asesora legislativa del diputado nacional Álvaro Martínez, el lujanino que supo ser presidente del PRO provincial, y que antes de las últimas elecciones de octubre pasado se afilió a la Libertad Avanza.