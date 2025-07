El fiscal terminó la investigación y pide juzgar a Daniel Orozco, Ortiz y otras 11 personas por corrupción

Además de Daniel Orozco y Janina Ortiz están imputados de “peculado” el ex secretario de políticas sociales Osvaldo Oyhenart, el ex jefe del área de Licencias de Conducir, Hernán Mostacchio; el contador y yerno de Oyhenart Juan Pablo Pandolfi, el ex contador del municipio Daniel Herrera, el changarín y presidente de la cooperativa “Manos a la Obra” Adrián “El Moco” Pérez, y los ex funcionarios Mauricio Valle, Carlos Nofal, Mauro Homan, Javier Tolín, Leandro Tassi, y Patricia Díaz Fernández. El fiscal diferencia entre los que habrían perpetrado la maniobra, y los que por negligencia permitieron que ocurriera.

En la legislación argentina, el peculado es un delito que comete un funcionario público cuando se apropia, utiliza indebidamente o desvía caudales o bienes del Estado que le fueron confiados, ya sea para beneficio propio o de terceros. Este delito atenta contra la administración pública. Es defraudar al Estado.

Sobre Janina Ortiz, Oyhenart y el “Moco” Pérez, recayó además la utilización de documento público falso en concurso real con el peculado en por lo menos diez hechos, en tanto que Orozco está sindicado como la persona que dio la orden de montar toda la operación.

janina ortiz daniel orozco osvaldo oyhenart.jpg Oyhenart, junto a Ortiz y Orozco, cuando eran gobierno en Las Heras.

Además del Ministerio Público Fiscal, este caso tiene como querellantes particulares a la Municipalidad de Las Heras, y al Gobierno de la Provincia a través de la Dirección de Cooperativas.

De acuerdo a la investigación judicial, el fraude contra la comuna fue de $35.511.386,14 (dinero de 2021 a 2023). La teoría del fiscal es que los funcionarios se valieron de una cooperativa “fantasma” que no funcionaba, para facturarle a la municipalidad por trabajos que no se hicieron, y cobrarse ese dinero.

El pedido de elevación a juicio cae en plena “temporada electoral”, cuando el calendario indica que quedan tres semanas para el cierre de los frentes, mientras Daniel Orozco intenta volver a la política de la mano del diputado neoperonista José Luis Ramón.