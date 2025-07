Renunció un concejal de La Libertad Avanza tras una grave denuncia de extorsión sexual

”Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″, se le escucha decir a la mujer. Mientras que la voz de un hombre -que sería López- responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”. La gravedad del material derivó en un verdadero escándalo político en Salta.

lópez salta Así figuraba López en sus redes.

El caso de López generó una fuerte reacción tanto en el ámbito político como en redes sociales. La víctima ya formalizó una denuncia ante la Justicia, que derivó el caso a la Fiscalía especializada en violencia de género. Además, fue activado un protocolo de protección para resguardar la integridad de la denunciante, que recibió un botón antipánico.

En ese sentido, la renuncia del concejal fue aceptada de manera inmediata. Cabe señalar que López había sido una figura activa dentro del espacio de Javier Milei en Salta, y su salida se da justamente en un momento delicado, cuando comienzan a definirse las listas para las elecciones locales.

El comunicado de La Libertad Avanza tras el escándalos sexual en Salta

La Libertad Avanza Salta emitió un comunicado tras hacerse público el escándalo político y sexual que envuelve a uno de sus representantes, ahora exconcejal.

comunicado LLA Salta El comunicado de LLA Salta.

El ahora exconcejal es docente, escritor y tenía apenas 22 años al momento de asumir su banca. Su carrera política (iniciada en el PRO) queda ahora envuelta en una grave acusación que podría traerle consecuencias penales.