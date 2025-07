Janina Ortiz, la diputada suspendida que pasó de la Legislatura a atender un kiosco en Ciudad

Janina Ortiz.jpg La ex diputada suspendida Janina Ortiz, que dejó la Legislatura en marzo del año pasado, fue vista atendiendo un kiosco de Ciudad.

Hubo 34 votos a favor, 9 votos en contra y 4 abstenciones. El único que faltó fue José Luis Ramón, de Protectora.

La suspensión de Janina Ortiz como diputada provincial

La suspensión se debió a que esos legisladores consideraron "indigna su conducta como funcionaria pública, por no someterse como corresponde a una persona que no tiene nada que ocultar, a los procesos judiciales”, marcó el presidente de esa cámara, Andrés Lombardi.

Desde ese momento, hace ya más de 16 meses, nada se supo de la vida de la ex diputada que prefirió mantener un bajo perfil.

Sin embargo, en los últimos días corrieron por las redes sociales fotos en las que se la vio atendiendo un kiosco de la Cuarta Sección de Ciudad.

Orozco y José Luis Ramón.jpg El ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco y el diputado provincial José Luis Ramón, sellaron una alianza política que nombraron Creer en Mendoza con vos que competirá en las próximas elecciones legislativas. Foto: X José Luis Ramón

Al parecer la ex diputada y ex primera dama de Las Heras ha decidido alejarse de la vida política, porque tampoco se la vio en el lanzamiento de la nueva alianza que protagoniza su marido, el ex intendente Daniel Orozco con José Luis Ramón, y que competirá en las próximas elecciones bajo el nombre de "Creer en Mendoza con vos".

La situación de Janina Ortiz en la causa de las cooperativas truchas

El pasado domingo Diario UNO publicó una nota de Ricardo Montacuto en la que se confirmaba que dos días antes el fiscal Juan Ticheli elevó el pedido de citación a juicio a Daniel Orozco, Janina Ortiz, varios ex funcionarios y agentes municipales, por el delito de peculado contra el municipio de Las Heras.

En definitiva, los acusaron de haber usado una cooperativa fraguada, una entidad "fantasma”, para extraer del municipio de modo ilegal poco más de $35 millones entre 2021 y 2023, que se habrían usado para equipar un búnker político de Orozco y Ortiz, pagar favores políticos y de campaña, y otros fines que aún no están esclarecidos.

Las penas por el delito de peculado -un delito de fraude contra el Estado- no son sencillas. Pueden llegar a los 10 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en todos los casos, y multas.

Para Janina Ortiz y el ex subsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Osvaldo Oyhenart, las penas podrían ser mayores, ya que además están acusados de falsear documentación. Según la pesquisa, tanto Ortiz como Oyhenart y el changarín analfabeto Adrián “El Moco” Pérez firmaron planillas falsas y facturas de supuestos trabajadores por tareas de limpieza que nunca se hicieron. Así certificaron el trabajo trucho de la cooperativa fantasma.