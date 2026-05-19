Milei ratificó el rumbo económico: "Vamos a seguir apretando la política monetaria"

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Evento Institucional de VALO

El mandatario nacional explicó que la administración actual todavía se encuentra lidiando con los rezagos de la emisión previa. Según el criterio expuesto por el economista, recién a mediados del año 2024 se logró detener de forma total la emisión de dinero, debido a que subsistían diversos factores e instrumentos financieros de carácter endógeno que continuaban operativos dentro del Banco Central.

A su vez, explicitó que la profundización de la política monetaria posee consecuencias directas sobre las variables financieras del sector privado y el sector público. "Nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Y eso también es un elemento importante porque eso también impacta sobre la tasa de interés", precisó el titular del Ejecutivo.

En este sentido, el jefe de Estado argumentó que la persistencia en el orden fiscal es la única garantía para devolverle la previsibilidad a los inversores locales e internacionales, debilitando las expectativas de una devaluación abrupta que complique los planes de negocios a mediano y largo plazo.

Las proyecciones cambiarias y la remoción de las restricciones de divisas

Otro de los ejes de la exposición presidencial estuvo centrado en las regulaciones del mercado de cambios y la acumulación de reservas internacionales por parte de la autoridad monetaria. El mandatario nacional sostuvo que la economía del país se encamina de forma progresiva hacia un escenario de desregulación y mayor libertad para operar con monedas extranjeras.

En ese sentido, detalló que las medidas implementadas por el Ministerio de Economía permitieron desmantelar la mayor parte de las restricciones regulatorias vigentes desde administraciones previas. "Argentina va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos prácticamente el 95% del cepo", cuantificó el jefe de Estado durante la conferencia sectorial.

milei Javier Milei insistió en que el verdadero motor de la recuperación será la inversión privada genuina.

Respecto a la cotización de la divisa estadounidense en el mercado local, el dirigente libertario argumentó que el valor se encuentra estabilizado gracias a las intervenciones oficiales de compra de divisas que efectúa la entidad bancaria central. El presidente expuso que el volumen total adquirido por el Estado asciende a los 8.500 millones de dólares. Según sus proyecciones teóricas, si el Banco Central no hubiese absorbido ese remanente monetario en la plaza financiera, la cotización de mercado del billete se ubicaría en torno a los 1.100 pesos.

El esquema actual busca, de acuerdo con los lineamientos del equipo económico, consolidar una transición ordenada que evite saltos nominales desestabilizantes, garantizando que la unificación cambiaria ocurra de manera natural cuando las variables de liquidez y base monetaria extendida se encuentren totalmente saneadas.

El debate sobre la herencia legislativa y la evolución del mercado laboral

En otro tramo de su presentación en el MALBA, dedicada al análisis macroeconómico y el empleo, el titular del Ejecutivo defendió la consistencia técnica de las reformas estructurales ensayadas por su gabinete. Al mismo tiempo, el mandatario contrastó los datos verificables de la actualidad con las normativas e iniciativas económicas aplicadas durante el período presidencial de Mauricio Macri.

Específicamente, cuestionó los resultados prácticos derivados de normativas previas como la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas, sancionadas en aquel período institucional, calificándolas como distorsiones para el normal funcionamiento de los mercados de bienes y servicios. Frente a esto, propuso concentrar el análisis público en los instrumentos oficiales y las estadísticas verificadas del sector público.

"Cuando uno mira el Boletín Oficial y mira los números, ve que la reconstrucción de este país es maravillosa", analizó el titular de la Casa Rosada frente a empresarios y especialistas laborales. Concluyó su discurso señalando la existencia de dos lecturas contrapuestas sobre la realidad nacional: una basada en los datos financieros duros, que a su criterio proyectan al país como una potencia internacional a largo plazo, y otra visión construida por los medios masivos de comunicación y los sectores de la oposición política.

Por último, insistió en que el verdadero motor de la recuperación será la inversión privada genuina, la cual comenzará a reaccionar con mayor dinamismo en la medida en que se consolide la seguridad jurídica y se eliminen por completo los impuestos distorsivos que históricamente asfixiaron la competitividad del aparato productivo nacional.