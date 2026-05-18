Fred Machado se declaró culpable de lavado y fraude para evitar cargos por narcotráfico

La investigación penal acumuló un volumen superior a los 20 terabytes de documentación, que contemplan registros de transferencias internacionales, correos electrónicos y movimientos de fondos en al menos 6 países.

Ante la contundencia de las pruebas recolectadas por los investigadores, la defensa técnica del empresario rionegrino optó por la vía de la aceptación de responsabilidades en 2 de los hechos imputados para evitar ir a juicio por jurados que podría haber derivado en una pena sustancialmente mayor.

Repercusiones políticas y la defensa de Javier Milei a Espert

La novedad judicial motivó una fuerte reacción del presidente Javier Milei, quien a través de sus canales de comunicación oficiales realizó una encendida defensa de José Luis Espert. El jefe de Estado argumentó que la decisión judicial demostraba la inocencia del legislador respecto de las acusaciones que afectaron su carrera política y atribuyó los señalamientos a una supuesta campaña de difamación orquestada por sectores de la prensa.

El mandatario expresó en sus redes sociales: "A José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame".

fred-machado-antes-de-ser-trasladado-a-la-carcel-desde-su-prision-domiciliaria-foto-ministerio-de-seguridad-JIBLUDZUC5DYBKK2OGMEAM7GMY Fred Machado durante su detención en Argentina.

Sin embargo, diversos sectores de la oposición y analistas políticos advirtieron que las afirmaciones del Poder Ejecutivo reflejan una lectura parcial de la situación jurídica. Los reportes del expediente indican que Fred Machado no obtuvo una declaración de inocencia por parte del tribunal, sino que recurrió a un mecanismo de negociación habitual en el sistema penal estadounidense, donde el acusado admite culpabilidad en determinados delitos económicos para que la fiscalía desestime formalmente la acusación por tráfico de estupefacientes.

El entramado corporativo y el futuro legal de Fred Machado

La acusación original sostenía que el financista, en copropiedad con su socia corporativa Debra Lynn Mercer-Erwin —quien ya resultó condenada en el año 2023 a una pena de 16 años de prisión efectiva—, utilizaba una compleja ingeniería legal basada en fideicomisos para registrar aeronaves con matrícula norteamericana. A través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, la organización habría canalizado sumas millonarias en dólares que la Justicia estadounidense vinculó inicialmente con actividades del crimen organizado.

La estrategia de los abogados defensores de Machado apunta ahora a que el tribunal compute como parte del cumplimiento de la sanción los períodos de detención ya transcurridos. El empresario sumó seis meses de reclusión en establecimientos penitenciarios de los Estados Unidos y cuatro años bajo el régimen de prisión domiciliaria en Río Negro, luego de haber sido apresado por fuerzas de seguridad en la ciudad de Bariloche durante el mes de abril de 2021.

De resultar favorable este cómputo de los tiempos de detención previa por parte del juzgado de Texas, los asesores legales del procesado estiman que podría recuperar la libertad en el corto plazo. No obstante, las implicancias de sus movimientos financieros siguen bajo la lupa de la Administración de Control de Drogas (DEA) y de los organismos de control de lavado de activos globales, que rastrean ramificaciones en paraísos fiscales. Por estas horas, los investigadores cruzan datos de cuentas bancarias en el Caribe y Europa que se habrían utilizado para triangular fondos de origen dudoso a través de la compra de aeronaves ejecutivas.

Espert y fred Machado José Luis Espert y Fred Machado.

Mientras tanto, en los tribunales federales de la Argentina persisten abiertas líneas de investigación destinadas a verificar si existieron flujos de dinero de origen ilícito en los circuitos financieros locales vinculados al entorno de Fred Machado. El juez a cargo de las pesquisas locales solicitó nuevas medidas de prueba a la Inspección General de Justicia para analizar el entramado de sociedades fantasma que el financista habría constituido en Buenos Aires y la Patagonia con el objetivo de blanquear activos provenientes del exterior.

Se espera que la justicia norteamericana remita un exhorto diplomático con los testimonios clave brindados por el imputado en Texas, lo que podría aportar nuevos nombres a la causa que se tramita de forma paralela en los tribunales de Comodoro Py.