El Gobierno aumentó 10% por decreto los sueldos de los médicos y enfermeros de AMPROS

El ministro de Salud anunció el aumento de sueldos del 10% por decreto para los médicos y licenciados en enfermería.
De inmediato, el gremio AMPROS lo rechazó porque "no recompone la pérdida del poder adquisitivo de todos estos años, no contempla retroactivo, ni propone ninguna solución a los profesionales que se encuentran en negro desde hace más de 6 años”.
Rodolfo Montero posteó la novedad del aumento salarial por decreto en la red social X, a través de un hilo.
El funcionario provincial remarcó que se arribó al aumento por decreto "ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el gremio", en alusión a AMPROS.
"También, considerando que los profesionales de la salud serían los únicos sin aumento este semestre, hemos dispuesto un incremento del 10% a partir de mayo", agregó.
AMPROS rechazó la suba por decreto y pidió una comisión negociadora
Desde AMPROS habían rechazado la oferta de aumento salarial de 10% para médicos y enfermeros por considerarla "insuficiente". Y lo revalidaron este martes.
Según Claudia Iturbe, secretaria general del gremial AMPROS: "El 10% de aumento no recompone la pérdida del poder adquisitivo de todos estos años, no contempla retroactivo, ni propone ninguna solución a los profesionales que se encuentran en negro desde hace más de 6 años”.
Según la dirigenta gremial, “el diálogo que propone el ministro Montero debería ser por Comisión Negociadora, que AMPROS viene solicitando de manera urgente que se reactive desde marzo, sin obtener ninguna respuesta”.