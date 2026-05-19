El Gobierno aumentó 10% por decreto los sueldos de los médicos y enfermeros de AMPROS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodoMontero83/status/2056766491089879429&partner=&hide_thread=false Decidimos avanzar con un aumento salarial por decreto para los profesionales del régimen 27. — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) May 19, 2026

El funcionario provincial remarcó que se arribó al aumento por decreto "ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el gremio", en alusión a AMPROS.

"También, considerando que los profesionales de la salud serían los únicos sin aumento este semestre, hemos dispuesto un incremento del 10% a partir de mayo", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodoMontero83/status/2056766496492159153&partner=&hide_thread=false Seguimos abiertos al diálogo, pero priorizamos equiparar el aumento dado a los otros trabajadores, porque no es justo que quienes sostienen el sistema de salud todos los días no lo reciban. — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) May 19, 2026

AMPROS rechazó la suba por decreto y pidió una comisión negociadora

Desde AMPROS habían rechazado la oferta de aumento salarial de 10% para médicos y enfermeros por considerarla "insuficiente". Y lo revalidaron este martes.

Claudia Iturbe secretaria general ampros protesta médicos salud reforma legislatura (6).jpeg Claudia Iturbe, de AMPROS, que rechazó la suba salarial por decreto. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Según Claudia Iturbe, secretaria general del gremial AMPROS: "El 10% de aumento no recompone la pérdida del poder adquisitivo de todos estos años, no contempla retroactivo, ni propone ninguna solución a los profesionales que se encuentran en negro desde hace más de 6 años”.

Según la dirigenta gremial, “el diálogo que propone el ministro Montero debería ser por Comisión Negociadora, que AMPROS viene solicitando de manera urgente que se reactive desde marzo, sin obtener ninguna respuesta”.