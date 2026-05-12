Paritarias 2026: Subsecretaría de Trabajo aceptó la propuesta salarial y suman 16 los sectores que acordaron con el Gobierno

Este lunes, hubo un nuevo encuentro paritario entre el Gobierno provincial y los representantes gremiales de Subsecretaría de Trabajo, quienes aceptaron la propuesta de aumento salarial para el primer semestre del 2026.

La propuesta salarial del Gobierno consiste en un aumento para marzo de 7 % y de 3% para mayo. Los incrementos no son acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025. La suba correspondiente a los meses de marzo y abril se abonarán por planilla suplementaria.