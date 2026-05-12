El Gobierno de Mendoza alcanzó un nuevo acuerdo paritario con los gremios ATE y APCO en representación de los agentes de Subsecretaría de Trabajo.
Paritarias 2026: Subsecretaría de Trabajo aceptó la propuesta salarial y suman 16 los sectores que acordaron con el Gobierno
Los empleados públicos que cumplen funciones en la Subsecretaría de Trabajo recibirán el incremento correspondiente a marzo por planilla complementaria
Este lunes, hubo un nuevo encuentro paritario entre el Gobierno provincial y los representantes gremiales de Subsecretaría de Trabajo, quienes aceptaron la propuesta de aumento salarial para el primer semestre del 2026.
La propuesta salarial del Gobierno consiste en un aumento para marzo de 7 % y de 3% para mayo. Los incrementos no son acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025. La suba correspondiente a los meses de marzo y abril se abonarán por planilla suplementaria.
Los sectores que también acordaron con el Gobierno Provincial son: SUTE: docentes y celadores, Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Empleados Judiciales, Régimen 5 de la Administración Central; Régimen 15, de Salud; Licenciados en Enfermería; Guardaparques; Parques y Ecoparques, Régimen 35, Medio Ambiente; y Subsecretaría de Trabajo.