El juez federal Julián Ercolini procesó este martes a la exfiscal Viviana Fein por el delito de “encubrimiento agravado”, al considerar que cometió graves irregularidades durante las primeras horas de la investigación en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Procesaron a la exfiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado en la causa por la muerte de Nisman
El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de la ex fiscal por “encubrimiento agravado” y le impuso un embargo de $15.000.000
La resolución también dispuso un embargo preventivo de $15.000.000 sobre los bienes de la ex funcionaria judicial, hoy jubilada.
En su fallo, Ercolini sostuvo que Fein incumplió protocolos básicos de preservación de la escena donde el entonces titular de la UFI AMIA fue hallado muerto en enero de 2015, en el complejo Le Parc de Puerto Madero.
Para el magistrado, ya se encuentra acreditado en la Justicia argentina que Nisman fue víctima de un homicidio y que las omisiones de la exfiscal afectaron de manera directa el esclarecimiento del caso.
“La fiscal no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”, afirmó Ercolini en los fundamentos de la resolución.
Según el juez, las deficiencias registradas durante el procedimiento permitieron la alteración del departamento y provocaron la pérdida o modificación de evidencia clave para la investigación.
El fallo sostiene además que esas irregularidades “impidieron reunir elementos que debían resguardarse en un momento trascendental para la recolección de pruebas”.
La muerte del fiscal Alberto Nisman
Alberto Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA mediante el Memorándum con Irán.
La decisión de Ercolini coincidió con el planteo realizado por el fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el procesamiento de Fein tras tomarle declaración indagatoria.
Para la Justicia Federal, el manejo inicial de la escena no respondió a errores aislados, sino a una sucesión de omisiones que condicionaron el desarrollo de la investigación desde su inicio.