Procesaron a la exfiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado en la causa por la muerte de Nisman

La exfiscal Viviana Fein no quiere ser incluida entre los personajes de "Gran Cuñado". La exfiscal Viviana Fein.

Para el magistrado, ya se encuentra acreditado en la Justicia argentina que Nisman fue víctima de un homicidio y que las omisiones de la exfiscal afectaron de manera directa el esclarecimiento del caso.

“La fiscal no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”, afirmó Ercolini en los fundamentos de la resolución.

Según el juez, las deficiencias registradas durante el procedimiento permitieron la alteración del departamento y provocaron la pérdida o modificación de evidencia clave para la investigación.

Julián Ercolini.JPG El juez Julián Ercolini.

El fallo sostiene además que esas irregularidades “impidieron reunir elementos que debían resguardarse en un momento trascendental para la recolección de pruebas”.

La muerte del fiscal Alberto Nisman

Alberto Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA mediante el Memorándum con Irán.

La decisión de Ercolini coincidió con el planteo realizado por el fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el procesamiento de Fein tras tomarle declaración indagatoria.

Para la Justicia Federal, el manejo inicial de la escena no respondió a errores aislados, sino a una sucesión de omisiones que condicionaron el desarrollo de la investigación desde su inicio.