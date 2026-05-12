No dejará la política para dedicarse a la medicina como hizo alguna vez. Ahora la vicegobernadora, Hebe Casado admitió que quiere ser candidata a intendenta de su San Rafael natal y para eso parece dispuesta a competir en la interna de Cambia Mendoza con un trío de radicales que hace tiempo tienen la misma aspiración.
Hebe Casado va por la intendencia de San Rafael: "Quiero ser una opción competitiva a los Félix"
La vicegobernadora Hebe Casado habló de su candidatura con Alfredo Cornejo y podría competir en la interna de Cambia Mendoza en San Rafael
En Mendoza la prohibición de reelección que marca la Constitución no sólo abarca al gobernador, sino que también rige para quien esté a cargo de la vicegobernación. Con ese limitante claro, y tal vez luego de comprobar que la tarea legislativa que ya hizo no es lo que más la entusiasma, ahora Casado pretende comandar la intendencia.
"Quiero ser ser una opción competitiva frente a los Félix. Tengo un nivel de conocimiento importante, tengo la experiencia de haber estado en la vicegobernación, de haber recorrido la provincia, y haber visto lo que funciona en el resto de los departamentos y que no funciona en San Rafael", blanqueó Casado en diálogo con Radio Nihuil.
Y sumó: "Uno ve cómo ha mejorado Alvear, cómo ha mejorado el Valle de Huco. Y San Rafael sigue en el mismo lugar y con sus jóvenes yéndose del departamento".
Antes de lanzarse a la candidatura, Hebe lo habría consultado con Alfredo Cornejo, quien le dio el visto bueno para que comenzara con esa carrera hacia las elecciones del 2027.
Para ser intendenta Hebe Casado tendrá que batallar una dura interna
Para llegar a esa candidatura Hebe Casado, primero tendrá que conseguir un sello, ya que se desafilió del PRO y nunca consiguió su afiliación en La Libertad Avanza.
Pero aún cuando sortee ese trámite político, para ser candidata de Cambia Mendoza primero tendrá que imponerse en la interna en la que podría competir por ejemplo con Francisco Mondotte, el sanrafaelino que en marzo pasado dejó su cargo director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno de Mendoza, justamente para preparar su candidatura a la misma intendencia.
En la misma carrera se podría sumar el senador Leonardo Yapur, que también fue concejal de aquella comuna, y el diputado provincial Franco Ambrosini.
Hay que decir que algunos de ellos ya se midieron el traje de candidatos para competir con alguno de los hermanos Félix y todos cayeron derrotados ante esos referentes del peronismo que enrocándose han logrado gobernar San Rafael los últimos 23 años.