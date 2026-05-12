Hebe Casado va por la intendencia de San Rafael: "Quiero ser una opción competitiva a los Félix"

Hebe Casado en el proyecto de litio de San Rafael.jpg La vicegobernadora Hebe Casado, admitió que aspira a ser candidata a intendenta de San Rafael, para lo cual deberá dar una dura batalla en la interna de Cambia Mendoza.

Y sumó: "Uno ve cómo ha mejorado Alvear, cómo ha mejorado el Valle de Huco. Y San Rafael sigue en el mismo lugar y con sus jóvenes yéndose del departamento".

Antes de lanzarse a la candidatura, Hebe lo habría consultado con Alfredo Cornejo, quien le dio el visto bueno para que comenzara con esa carrera hacia las elecciones del 2027.

Para ser intendenta Hebe Casado tendrá que batallar una dura interna

Para llegar a esa candidatura Hebe Casado, primero tendrá que conseguir un sello, ya que se desafilió del PRO y nunca consiguió su afiliación en La Libertad Avanza.

Pero aún cuando sortee ese trámite político, para ser candidata de Cambia Mendoza primero tendrá que imponerse en la interna en la que podría competir por ejemplo con Francisco Mondotte, el sanrafaelino que en marzo pasado dejó su cargo director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno de Mendoza, justamente para preparar su candidatura a la misma intendencia.

Francisco Mondotte funcionario.jpg Francisco Mondotte fue funcionario del Ministerio de Gobierno hasta marzo pasado cuando renunció a su cargo, y admitió que lo hacía para prepararse para ser candidato a la intendencia de su San Rafael natal.

En la misma carrera se podría sumar el senador Leonardo Yapur, que también fue concejal de aquella comuna, y el diputado provincial Franco Ambrosini.

Hay que decir que algunos de ellos ya se midieron el traje de candidatos para competir con alguno de los hermanos Félix y todos cayeron derrotados ante esos referentes del peronismo que enrocándose han logrado gobernar San Rafael los últimos 23 años.