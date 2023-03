Los hermanos Félix, un enigma en esa ínsula llamada San Rafael

"A los sanrafaelinos no les gusta que otros se inmiscuyan en las cosas que deben definirse en su territorio", agrega el mayor se los Félix. Esto de no acatar órdenes foráneas no es un rapto de anarquismo. Ellos tienen muy en claro la importancia de la autoridad. Y la ejercen en su rodeo.

Sin embargo fuera de sus fronteras municipales no han logrado generar liderazgo.

Lo que moviliza a estos hermanos peronistas (cuyo padre, Chafí Félix, también fue en el pasado tres veces intendente) es un férreo carácter conservador. Omar y Emir llevan 20 años manejando esa comuna orgullosa. Tomala vos, dámela a mí. Y si no toca ser intendente, el destino será legislador nacional o provincial.

Se los tiene por buenos intendentes y discretos legisladores. Pero, insistimos, no se los considera para la gestión ejecutiva provincial. Algo similar a lo que pasa con los hermanos Adolfo y Alejandro Bermejo en Maipú.

►TE PUEDE INTERESAR: Los metejones del peronismo mendocino: enamorar, llenarnos la heladera y caminar la Provincia

omar félix emir félix.jpg Los Félix parecen entender cuál es el tipo de peronismo que aceptan los mendocinos.

No domados

Omar, actual legislador provincial y dos veces electo intendente, ya ratificó que en las PASO del 30 de abril (destinadas a las 7 comunas que decidieron desdoblar) irá otra vez como candidato a jefe comunal de San Rafael acompañado por una oferta de postulantes a ediles que ya son funcionarios en la actual gestión municipal que dirige el hermano Emir en su tercer mandato consecutivo.

Ninguno de los dos hermanos ha sido kirchnerizado, lo cual no quiere decir que hayan combatido al populismo que ha encarnado el matrimonio de ex presidentes. Sin embargo, Omar ha llegado a decir que "nunca nos hemos colgado de los pantalones ni de Néstor ni de Perón ni tampoco de las polleras de Cristina ni de Evita".

Que es como decir: somos parte de un proyecto, pero tenemos criterio propio. Los Félix parecen entender cuál es el tipo de peronismo que aceptan los mendocinos. Es raro que, manejando éste último tipo de perspectiva, no hayan llegado a "enamorar" a los mendocinos del norte.

La piedra en el zapato

En su reciente anuncio de postulación para intendente, Omar dijo que no están enfrentados con el kirchnerismo sino con una forma de camporismo. Por eso en las PASO el peronismo sanrafaelino irá con dos listas: una peronista, de Omar Félix; y la otra "camporista", que llevará de candidato para jefe comunal a Nadir Yasuff, actual concejal.

Los kirchneristas que manejan desde diciembre pasado el PJ provincial son menos ideologizados que Anabel Fernández Sagasti. La nueva jefa, Flor Destéfanis, es empeñosa pero es indudable que le falta experiencia y esa malicia propia de algunos políticos avezados. Sigue haciendo malabares ante la ausencia de postulantes de peso para la gobernación.

Esta ex reina de la Vendimia 2010 y hoy intendenta de Santa Rosa insiste en que la precandidatura a gobernador tiene que ser para algunos de los intendentes que ya no tienen posibilidad de una nueva reelección en sus territorios y que han demostrado gestión: es decir Roberto Righi, Emir Félix y Martín Aveiro. Pero ninguno de ellos quiere inmolarse.

Emir Félix ha explicado que su actual estado de salud no le permitiría dedicarse full time a una responsabilidad como la de ser gobernador. El año pasado salió con éxito -tras varias semanas de internación- de una crisis que le produjo la enfermedad crónica suprarrenal que padece. Y aún no ha largado prenda de lo que vaya a hacer luego del 10 de diciembre de este año.

El candidato Omar suele decir que a esta altura no va a ser hipócrita: "tenemos matices distintos con otros sectores del PJ y no los vamos a esconder, lo cual no quiere decir que dejemos de dialogar. Creemos que hay que buscar consensos". Y su hermano Emir añade "ir a una interna no es una guerra como creen algunos".

Nuestra síntesis sobre los Félix y su falta de proyección al resto de Mendoza está llena de preguntas: ¿Será ausencia de carisma? ¿Les faltará mayor capacidad de convencimiento? ¿Será ausencia de relato? ¿Estos hermanos se quedaron en el tiempo? ¿Será que no pueden desembarazarse de la localía sanrafaelina porque ahí están muy cómodos y afuera el horno no está para bollos?

►TE PUEDE INTERESAR: Julio Cobos alborota el avispero de la UCR para no seguir como segundos del PRO