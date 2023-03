Julio Cobos alborota el avispero de la UCR para no seguir como segundos del PRO

El 10 de diciembre de 2011, día en que Julio Cobos cumplió su mandato como vicepresidente de Cristina Kirchner, el diario Página 12, afín al kirchnerismo, títuló: "Cobos, una trayectoria realmente no positiva" y le auguró al mendocino el ocaso de su carrera política y un futuro de ingeniero "en medio de planos, ladrillos y hormigón". Once años y cuatro meses después, aquel ex vice no deja de generar títulos de tinte político en la prensa.