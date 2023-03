Tras las fotos de Cornejo con Bullrich, Cobos pidió que los radicales apoyen a los radicales

Justamente durante el calendario vendimial, Cobos estuvo reunido con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ya lanzado como precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio para las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias).

Gerardo Morales y Julio Cobos.jpg Gerardo Morales estuvo el fin de semana en la casa de Julio Cobos.

En cambio, Cornejo -precandidato a gobernador por Cambia Mendoza- participó de diversas actividades con Bullrich, una de las precandidata del PRO -el otro es Horacio Rodríguez Larreta- y se los vio ingresar juntos al Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia con una ovación para la ex ministra de Seguridad de la Nación. Antes habían estado en el tradicional Carrusel de las reinas.

Qué dijo Cobos de las fotos entre Cornejo y Bullrich

cornejo bullrich sol salinas.jpg Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich rumbo al palco del Carrusel.

"Tendría que estar toda la Unión Cívica Radical acompañando a sus precandidatos, que son Gerardo Morales y Facundo Manes. Juntos por el Cambio se potencia cuando se potencia cada uno de sus espacios como lo hace por ejemplo Miguel Pichetto, del Peronismo Republicano", comenzó diciendo Cobos en una entrevista con Carlos Hernández y Carina Scandura, en Radio Nihuil.

El diputado nacional añadió que "cada dirigente tiene que apoyar a los dirigentes de su espacio. Para eso pertenecemos a un partido. Después de las Primarias sí, hay que respaldar al candidato que resulte ganador".

Consultado si se refería a los encuentros entre Cornejo y Bullrich durante los actos centrales de la Vendimia, Cobos no los nombró, pero enfatizó: "Yo no veo a un dirigente del PRO apoyando a Gerardo Morales o a Facundo Manes. No veo a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich, o a Mauricio Macri -que aún no resolvió si se presenta- apoyando a los dirigentes radicales".

Respecto a la posibilidad de combinar fórmulas en Juntos por el Cambio entre referentes de distintos espacios, aceptó: "No lo veo mal si hay acuerdo institucional. Son cuestiones que se deben resolver en las convenciones de cada partido".

Además, el exgobernador de Mendoza volvió a descartar que tenga interés en postularse o integrar alguna fórmula: "Tengo una nena de un año y 4 meses y tengo 4 años más que Gerardo Morales -dijo sonriente-, así que mi misión es acompañar y respaldar a los candidatos de la UCR".

