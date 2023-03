En un palco copado por el radicalismo, Cornejo hizo duras críticas a los anuncios nacionales: "Son humo"

Carrusel Vendimia 2023 (39).jpeg La clásica atajada de melones. La manos precisas de Rodolfo Suarez alcanzaron a agarrar el regalo del carro de Lavalle. Foto: Diario UNO

La presencia radical y las picantes declaraciones de Cornejo

El palco oficial fue literalmente copado por radicales. En primera fila se lo vio a Rodolfo Suarez, su esposa, Fabiana Calleja, el vicegobernador Mario Abed y el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales.

También se les unió Gustavo Valdez, el gobernador de Corrientes.

A corta distancia se ubicó Cornejo y junto a él Patricia Bullrich, la titular del PRO, una dupla que alguna vez sonó como fórmula nacional.

Cornejo fue quien se llevó el protagonismo al salir a cuestionar los anuncios realizados por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

El único anuncio que trajeron es que va a haber un dólar para las economías regionales, pero no tiene la más mínima precisión

Las críticas de Cornejo tuvieron que ver con la falta de definiciones acerca de esta medida. "No dijeron ni qué valor va a tener ese dólar, por cuánto tiempo se va a mantener. Es un anuncio muy pobre, que puede ser mucho humo", declaró.

Nosotros necesitamos un dólar competitivo siempre, no a partir de abril y por un tiempo determinado

Dio un ejemplo concreto para graficar sus argumentaciones.

Si queremos vender vinos en Gran Bretaña, al consumidor de vinos de alta y mediana gama en este país, no le dan ganas de tomar vino entre abril y agosto. Tiene que ser permanente, es la única chance para que sea competitivo

Aclaró que ese dólar anunciado no dice nada y aunque esperen las precisiones, cree que no va a tener ningún impacto positivo para el productor.

Explicó también que los mercados piden para el mosto, para la uva en fresco y para el vino de cualquier calidad y categoría contratos que se puedan sostener en cinco o diez años.

Si el dólar no tiene precisiones,lo que están haciendo los funcionarios nacionales es anunciar algo solo con el título. Detrás no se sabe lo que hay. Una opinión definitiva se podrá dar cuando saquen las resoluciones del Banco Central

Más radicales en el palco

Los intendentes del oficialismo se mostraron todo el tiempo "en la zona radical" del palco. Allí se los pudo ver a Ulpiano Suarez (Capital), Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Miguel Ronco (Rivadavia), Gustavo Soto (Tupungato), Walther Marcolini (General Alvear), Raúl Rufeil (San Martín) y Daniel Orozco (Las Heras).

El que no estuvo en el evento fue el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, quizás para evitar los comentarios sobre la batalla que dio contra la tradicional elección de la Reina de la Vendimia. Aunque sí asistió a la Vía Blanca, la noche anterior.

Bullrich, por su parte, dejó más que clara la cercanía que une al PRO con el radicalismo y que los vincula al Gobierno de Mendoza. "Somos muy amigos de estos radicales, que son gente de gestión", manifestó Bullrich y agregó: "Mendoza es la prueba de que se puede convertir un desierto en una zona de trabajo y productividad".

Los que no estuvieron en el palco fueron el diputado nacional Julio Cobos y el precandidato a gobernador, Luis Petri, quien está decidido a jugar en una interna con Alfredo Cornejo. Ambos se quedaron en las terrazas del hotel Hyatt.

Hernán Lombardi en el Palco.jpg Hernán Lombardi, el extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, también recibió "un premio" lavallino en el Carrusel.

Muy escasa presencia peronista

El palco fue copado por el ala radical de Cambia Mendoza: el gobernador Rodolfo Suarez, la precandidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, y el senador nacional y precandidato a gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, fueron el centro de este escenario.

peronistas en el palco.jpg Martín Aveiro, intendente de Tunuyán, y Florencia Destéfanis, intendenta de Santa Rosa y presidenta del PJ provincial, dieron el presente en el palco.

En cambio, los 4 ministros nacionales presentes en la Coviar (Sergio Massa, de Economía; Victoria Tolosa Paz, de Desarrollo Social; Daniel Filmus, de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Eduardo "Wado" de Pedro, del Interior) salieron por alguna de las puertas del Hyatt y no estuvieron presentes en el palco.

Tampoco se la vio a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti ni al resto de los representantes peronistas mendocinos en el Congreso. Los únicos que sí estuvieron fueron los intendentes del PJ, acompañando a sus candidatas departamentales.

Emir Félix y Fernando Ubieta.jpeg Fernado Ubieta, intendente de La Paz, y Emir Félix, de San Rafael, otros dos peronistas que no faltaron.

Así, se los vio a Martín Aveiro, de Tunuyán; Fernando Ubieta, de La Paz; Matías Stevanato, de Maipú; Emir Félix, de San Rafael -quien entró al final y solo se dirigió a los demás intendentes del PJ- y a la intendenta de Santa Rosa y presidenta del PJ provincial, Florencia Destéfanis.

El que dio la nota fue Roberto Righi, el intendente peronista de Lavalle, quien apareció desfilando delante del carro de su departamento y acompañando a su reina, que también caminó cerca de su carro, pero se dedicó a saludar a la gente.

Ausencia demarchista

En cuanto a la polémica interna que se está dando dentro de Cambia Mendoza, entre el precandidato radical Alfredo Cornejo -el ungido por Bullrich- y el diputado nacional Omar De Marchi -el elegido por Horacio Rodríguez Larreta- también dejó sus coletazos en el palco oficial.

De Marchi no estuvo y los demarchistas que se pudieron ver en el palco fueron los legisladores Gustavo Cairo, Rolando Baldasso y el intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo. No intercambiaron palabra con los radicales y solo marcaron presencia en lo protocolar.