Para sostener ese reclamo, argumentó que entre el 40 y el 45% de la producción de uva tiene como destino final la exportación, en los distintas versiones, esto es como vino, mosto y pasas de uva.

El referente vitivínicola aseguró que para el sector es clave poder sostener el equilibrio logrado entre producción y consumo es la base clave para la rentabilidad, y por eso marcó que se necesita con la misma urgencia la eliminación de los derechos de exportaciones para toda la cadena vitivinícola, y necesitamos un tipo de cambio acorde para sostener las exportaciones", resaltó González.

En el clásico desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) que volvió a hacerse en el hotel Hyatt confluyeron desde los productores y bodegueros, hasta un buen número de funcionarios locales y nacionales.

COVIAR_Vendimia2023 (22).jpeg Junto a José Zuccardi se sentó el ministro de Economía, Sergio Massa y el del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro. Foto: Axel Lloret

Entre los posibles anuncios figura el lanzamiento del programa Proviar II que distribuirá unos 40 millones de dólares entre los pequeños y medianos productores vitivinícolas. Si bien a ese programa ya se lo anunció en la Vendimia pasada cuando trajo la novedad el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pasó un año hasta que el ministro de Economía firmara el decreto necesario para que la Argentina tome ese crédito del BID y finalmente se pueda distribuir esos créditos.

En este año electoral, ese desayuno también sirvió de vidriera para muchos aspirantes a las diferentes competencias. Tanto es así que por este desayuno pasaron el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que tiene aspiraciones de ser uno de los candidatos a la presidencia, y el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que también diseña una fórmula alternativa para el Justicialismo.

De hecho al evento dieron el presente cinco ministros del Gobierno nacional, comitiva que encabezó el titular de Economía, Sergio Massa, y que completaron Eduardo “Wado” de Pedro, Daniel Filmus, Victoria Tolosa Paz y Matías Lammens.

COVIAR_Vendimia2023 (18).jpeg José Zuccardi y Mario González (en el centro de la foto) son los presidentes saliente y entrante al mando de la Coviar. Foto: Axel Lloret

"Les pido a los senadores que no voten la ley de alcohol 0 al volante"

COVIAR_Vendimia2023 (34).jpeg José Zuccardi, presidente saliente de Coviar, fue categórico al rechazar el proyecto de tolerancia O de alcohol y le pidió a los diputados nacionales que no lo avalen, y pidió que si se convierte en ley las provincias no adhieran. Foto: Axel Lloret

El actual presidente de la Coviar, José Zuccardi, fue durísimo con el proyecto de ley que busca bajar a 0 el nivel de tolerancia de alcohol para manejar.

"Argentina se convertirá en el primer país vitivinícola del mundo en declarar la tolerancia 0. Es un completo absurdo. Es una ley demagógica" comenzó diciendo Zuccardi, y amplió: "Están prometiendo algo que no va a ocurrir. Es una ley de un solo artículo, que no va a cambiar la realidad de los accidentes. Queremos reiterar 0,5 de alcohol no es alcohol al volante".

El empresario bodeguero fue categórico al marcar las falencias del proyecto que se debate en el Congreso: "Se está legislando para un grupo que no causa accidentes. Es un absoluto atropello a las libertades. El vino es parte de la cultura de los argentinos y forma parte de nuestra mesa familiar".

Frente a ese variado público, Zuccardi miró de frente a los tres senadores nacionales presentes, Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti y les pidió: "Les pedimos a los senadores que no lo conviertan en ley y si eso ocurriera le pedimos a las provincias que no adhieran a esta ley", cerró Zuccardi.