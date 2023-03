José Zuccardi dijo que insistirá con la eliminación de las retenciones en el Desayuno de la COVIAR

►TE PUEDE INTERESAR: Claudio "Chiqui" Tapia vendrá a Mendoza para participar de la Vendimia Solidaria

El presidente saliente la COVIAR destacó que vienen cuatro ministros nacionales (“Wado” de Pedro, Daniel Filmus, Victoria Tolosa Paz y Matías Lammens) y es un momento interesante para poner la vitivinicultura en el centro de la política nacional y reclamar las medidas que necesita.

Zuccardi dijo que la inflación fue mucho más rápida que el ajuste del tipo de cambio y en consecuencia, piden la eliminación de retenciones porque el vino tiene mucho valor agregado. Agregó que el vino es un creador de marca país y necesitan un tipo de cambio que les permita ser competitivos.

JOSE ZUCCARDI COVIAR.jpeg José Zuccardi dijo que esperan algunos anuncios del gobierno nacional durante el desayuno de la COVIAR, pero no tienen certeza de cuáles serán.

"Hay mucho trabajo involucrado cuando vendemos una botella de vino y por eso creemos que las retenciones pueden ser aplicadas a materias primas básicas, cuando no hay valor agregado. Pero cuando hay valor de marca como en el caso del vino, debería eliminarse. ", afirmó Zuccardi al programa Primeras Voces por radio Nihuil.

El presidente de la entidad dijo que en desayuno de la COVIAR plantearán la temática de la vitivinicultura, profesionalmente y con altura. "Es un acto que siempre se ha caracterizado por la pluralidad, donde obviamente en un año político puede tener una característica particular, pero creo que es muy bueno porque podemos expresar y comentar con claridad cuál es la problemática de la vitivinicultura", añadió.

Ley de tolerancia cero

"El proyecto de ley que hay es aberrante porque tiene un solo artículo que habla de bajar de 0.5 a 0 la tolerancia de alcohol", dijo José Zuccardi. Agregó que están de acuerdo con que se redacte una ley de seguridad vial, que implica educación, control y penalización, pero esta ley no cumple ninguna de condiciones y solo restringe las libertades de los argentinos y empeora la calidad de vida.

El presidente de la COVIAR dijo que están dispuestos a sentarse a trabajar para que no haya más accidentes. Añadió que 0.5 de alcohol no es alcohol al volante y no ha sido debidamente defendido por quienes deben trasmitir esta realidad.

"No estamos defendiendo un interés económico, estamos defendiendo la calidad de vida de los argentinos porque quien toma una copa de vino en una comida y luego tiene que manejar, no es alcohol al volante, es un hábito cultural y parte de la alimentación de nuestro pueblo", cerró.