El gobernador Suarez anunció la creación de una empresa estatal para atraer inversiones mineras

La misión de esta nueva empresa estatal será "poner en valor los recursos naturales con pleno respeto del ambiente y con las vocaciones territoriales de cada pueblo, para dar certezas" a quienes busquen invertir en el sector minero en Mendoza.

Será capitalizada con el traspaso de los activos de VALE, por lo que "no se ha gastado ni se gastará un solo peso en su funcionamiento".

El gobernador Rodolfo Suarez se sentó junto al presidente del Consejo Empresario Mendocino, Eduardo Pulenta.

Qué es Impulsa Mendoza S.A. y cómo funcionará para atraer inversiones mineras

"Impulsa Mendoza tiene como objetivo atraer inveriosnes mineras", indicó el gobernador Rodolfo Suarez. "Podrá actuar sola o en sociedad para movilizar al sector privado" a confiar en la Provincia, explicó durante su discurso.

Luego del mismo, ahondó un poco más en la herramienta: "Es similar a Potasio Río Colorado S.A., que busca inversiones en el mundo. Es como una intermediaria para generar actividad".

De hecho, aclaró que "la empresa tendrá la misma estructura de PRC, los mismos activos" que la sociedad que es gerenciada por Emilio Guiñazú Fader, quien en mayo participará una vez más de la Feria PDAC 2023, la más importante del mundo en el sector minero.

"Es una especie de gestora que venderá nuestros proyectos al mundo para que vengan los inversores", explicó Suarez ya en diálogo con radio Nihuil.

En lo que respecta a la actividad minera en Mendoza, el gobernador destacó la aprobación de la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental para la exploración de la mina de cobre Cerro Amarillo.

"Esto nos pone dentro de un nuevo mapa productivo porque el cobre es fundamental para la transición energética", afirmó confirmando además que "en unos meses comenzará la exploración".

También destacó la puesta en marcha de Hierro Indio, de la mano de la empresa Potasio Río Colorado S.A. y un inversor privado: "Ya comenzamos la exploración, pero es un proyecto del que ya tenemos mucha información".

"Con él buscamos reemplazar el 30% de las importaciones de hierro del país", indicó.

Y resaltó además el paso importante que Mendoza dio en materia minera a comienzos de esta semana, cuando se anunciaron las "tres ofertas sólidas que cumplen con los requisitos" para transformarse en socias de PRC, en la mina de potasio ubicada en Malargüe.

Suarez advirtió que Mendoza tiene un "atraso de 16 años en lo que respecta a la exploración de sus recursos". "Sabemos que existe mucho potencial por lo que partimos de un paquete de proyectos interesante", dijo. Entonces, cree el gobernador, "accionando con consistencia y siendo confiables podemos beneficiarnos de las oportunidades del sector".

El diálogo público-privado y el Modo Mendoza

Para Rodolfo Suarez "el diálogo público-privado es el verdadero motor para el desarrollo".

"No se puede crear empleo de calidad sin inversión", analizó y para ello cree que como Gobierno se pudo aportar para la "construcción de un nuevo Estado, más inteligente, ordenado, previsible, que sea menos costoso para el contribuyente, que sirva para incentivar y no condicionar, que no obstaculice, y que genere condiciones de competitividad".

"La marca Mendoza es un activo de confianza porque la Provincia está bien administrada y su programa fiscal viene siendo cumplido rigurosamente", señaló.

Prometió que mantendrán "el equilibrio de las cuentas públicas y la reducción de la carga impositiva".

"Vamos a posibilitar la administración sostenible de la deuda pública", indicó también.

La transición energética hacia un camino más saludable con el ambiente

El gobernador destacó también la inversión que la Provincia está realizando en "la transición energética para ir hacia una matriz más amigable con el ambiente".

Suarez contó que se reemplazaron 158 megavatios de potencia desde 2016 con energías renovables y que se facilitó la inversión de 200 millones de dólares en 12 proyectos que generan energía.

Valoró la puesta en marcha del operativo para construir la línea de alta tensión Cruz de Piedra-Gran Mendoza, que incorporará 1.000 megavatios más del sistema argentino; y recordó que en las últimas semanas se concretó el acuerdo para solucionar "el problema con las concesiones eléctricas".

"A largo plazo, estamos invirtiendo en proyectos hidroeléctricos. Está muy avanzado en El Baqueano que es la única opción inmediata que nos quedó para ganar tiempo luego del vergonzoso destrato por Portezuelo", se quejó Suarez de la Nación.

"Hemos concluido estudios básicos y terminando de obtener permisos para largar la licitación en breve", anunció.

La renta de El Baqueano, se volcará luego en Uspallata y Cerro Negro con la intención de que Mendoza tenga un proyecto de dique nuevo cada cinco años.

La relación internacional de Mendoza y la necesidad de que el país crezca

"Producir mejoras en el plano institucional y de educación también nos ocupa porque son determinantes", dijo Suarez y explicó: "Con el sistema productivo actual no es suficiente para generar progreso para todos los mendocinos y necesitamos nuevas herramientas como el turismo o la economía de conocimiento".

"La gran diversisdad de la matriz necesita de condiciones económicas estables pero hasta que eso ocurra, Mendoza se ha ido preparando para dar un salto de calidad tan pronto como el país se recupere", advirtió destacando la relación con países como Brasil, China, Estados Unidos, Chile y Panamá.

"Día tras día se está yendo a un modelo de Estado mas inteligente que incentive la inversión privada como se hizo con Mendoza activa, o intervenga cuando el sector privado no lo puede hacer por sí mismo, como pasó con PRC o Hierro indio", indicó.

"El Modo Mendoza es la Argentina que invita a quedarse, la del espíritu emprendedor. Invertir en Mendoza definitivamente tiene sentido", cerró su discurso en el foro anual de empresarios que se da durante cada celebración vendimial desde hace cuatro años.