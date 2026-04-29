Mendoza volverá a ser el epicentro de operadores de viajes y turismo tras una década. Así lo confirmó este miércoles el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Esto sucedió en la sede de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alfredo Cornejo celebró que después de 10 años Mendoza recibirá al corazón de la industria turística
A fin de mayo se desarrollará en el auditorio Ángel Bustelo el 51º Congreso Argentino de Agentes de Viajes y Turismo
Allí el gobernador contó que la provincia será sede del 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes, que se realizará el 28 y 29 de mayo en el Auditorio Ángel Bustelo, de Ciudad.
Mendoza recibirá al turismo nacional
Con la confirmación de este congreso en Mendoza, la provincia vuelve a posicionarse como anfitriona de uno de los principales encuentros del turismo nacional.
Se espera que la realización de este congreso consolide a Mendoza en el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones).
Cornejo valoró la elección de la sede al considerar que se trata de un regreso significativo, ya que la última edición local se remonta a 2015.
“La provincia ha logrado consolidarse como marca turística en un proceso sostenido que definió una década de crecimiento”, destacó el mandatario. Además, subrayó la importancia de la inversión en infraestructura y conectividad, mencionando la modernización de la Terminal de Ómnibus, la ampliación del Aeropuerto y obras viales estratégicas como la recuperación de tramos de rutas nacionales y la intervención en la Ruta 143.
La directora del Emetur, Gabriela Testa afirmó que el congreso será una oportunidad para redescubrir un destino que amplía su oferta constantemente. También anticipó iniciativas vinculadas a la campaña Mansa Pasión, que incluirá acciones de promoción en articulación con el sector privado.
El congreso contará con conferencias de especialistas como Lara López Calvo, Alejandro Vigil, Santi Siri y Nacho Girón, entre otros. Además, se llevará adelante el proyecto Faevyt Solidario, que en esta edición colaborará con instituciones locales como el Museo Malvinas Maipú, la Asociación Gestión Nativa y la Asociación Civil Creando Huellas.