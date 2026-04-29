Alfredo Cornejo celebró que después de 10 años Mendoza recibirá al corazón de la industria turística

Mendoza recibirá al turismo nacional

Con la confirmación de este congreso en Mendoza, la provincia vuelve a posicionarse como anfitriona de uno de los principales encuentros del turismo nacional.

Se espera que la realización de este congreso consolide a Mendoza en el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones).

Cornejo valoró la elección de la sede al considerar que se trata de un regreso significativo, ya que la última edición local se remonta a 2015.

“La provincia ha logrado consolidarse como marca turística en un proceso sostenido que definió una década de crecimiento”, destacó el mandatario. Además, subrayó la importancia de la inversión en infraestructura y conectividad, mencionando la modernización de la Terminal de Ómnibus, la ampliación del Aeropuerto y obras viales estratégicas como la recuperación de tramos de rutas nacionales y la intervención en la Ruta 143.

Este posicionamiento es resultado de un trabajo sostenido entre el sector público y privado, con inversión en infraestructura, conectividad y una oferta cada vez más amplia. El turismo es un eje clave para el desarrollo económico y la generación de empleo en Mendoza Este posicionamiento es resultado de un trabajo sostenido entre el sector público y privado, con inversión en infraestructura, conectividad y una oferta cada vez más amplia. El turismo es un eje clave para el desarrollo económico y la generación de empleo en Mendoza

La directora del Emetur, Gabriela Testa afirmó que el congreso será una oportunidad para redescubrir un destino que amplía su oferta constantemente. También anticipó iniciativas vinculadas a la campaña Mansa Pasión, que incluirá acciones de promoción en articulación con el sector privado.

El congreso contará con conferencias de especialistas como Lara López Calvo, Alejandro Vigil, Santi Siri y Nacho Girón, entre otros. Además, se llevará adelante el proyecto Faevyt Solidario, que en esta edición colaborará con instituciones locales como el Museo Malvinas Maipú, la Asociación Gestión Nativa y la Asociación Civil Creando Huellas.