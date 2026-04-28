Cornejo respaldó el rumbo económico del país y pidió sostener el ajuste y el equilibrio fiscal

Durante su exposición, Cornejo planteó que Argentina atraviesa un proceso de búsqueda de estabilidad macroeconómica, con avances que, según indicó, todavía requieren consolidación. En ese sentido, consideró que el orden fiscal y reglas claras, tal y como sucede en la actualidad, son condiciones necesarias para generar confianza y atraer inversiones.

El mandatario sostuvo que este camino de la economía debe sostenerse en el tiempo para convertirse en una política de Estado, más allá de los cambios de gestión. También remarcó que la previsibilidad es uno de los factores centrales para el desarrollo económico y que sin estabilidad macroeconómica resulta difícil potenciar el crecimiento.

De esta manera vinculó la situación nacional con el rol de las provincias. Señaló que, si bien cada jurisdicción puede impulsar sectores productivos, los esfuerzos locales no alcanzan si no están acompañados por un contexto macroeconómico ordenado.

Además, destacó la importancia de avanzar en reformas que permitan sostener ese rumbo, en un escenario donde el Gobierno nacional enfrenta desafíos económicos y políticos para consolidar sus medidas.

El rol de Mendoza en el contexto político nacional

Cornejo también hizo referencia a las políticas que impulsa Mendoza en áreas estratégicas. Mencionó el desarrollo del turismo, el avance en energía y minería, y subrayó la necesidad de garantizar seguridad jurídica para atraer inversiones en esos sectores.

Según planteó, estas iniciativas forman parte de una estrategia provincial para aprovechar oportunidades de crecimiento, siempre en conjunto con un gobierno nacional que brinde estabilidad económica.

El posicionamiento del gobernador se da en un escenario de definiciones políticas a mediano plazo, en el que comienzan a delinearse estrategias y alianzas de cara al año electoral 2027. En ese contexto, los mensajes sobre el rumbo económico también se leen como parte del debate más amplio sobre el modelo de desarrollo del país.

Mientras tanto, el foco del discurso oficial sigue puesto en sostener el equilibrio fiscal y en consolidar un marco de previsibilidad que, según el propio Alfredo Cornejo, resulta clave para generar condiciones de inversión y crecimiento tanto a nivel nacional como provincial.