Incendio en Guaymallén: arquitectos advirtieron posibles demoras en obras y pérdidas de expedientes

El pedido a los arquitectos tras el incendio en Guaymallén

En ese contexto, el principal mensaje hacia los arquitectos es claro: reunir toda la información disponible. Planos, informes técnicos, correos electrónicos y cualquier respaldo digital serán clave en caso de tener que rearmar expedientes.

“Es importante que los arquitectos tengan a mano toda la documentación, porque podría ser necesario reconstruir presentaciones completas”, advirtió.

El impacto no es menor. Cada expediente detenido implica una obra que no puede avanzar, con inspecciones suspendidas, reprogramación de tareas y posibles sobrecostos tanto para propietarios como para profesionales.

Desde el Colegio de Arquitectos indicaron que ya están acompañando a los matriculados y articulando con el municipio para ordenar la situación. Además, señalaron que quienes necesiten iniciar nuevos trámites podrán hacerlo una vez que el sistema vuelva a estar operativo.

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Pese a las complicaciones, remarcaron la importancia de los controles de la Municipalidad de Guaymallén en la aprobación de obras, al considerar que son fundamentales para garantizar la seguridad estructural y el orden urbano.

Incendio en Guaymallén: se quemó el corazón informático de la comuna

El incendio en la Municipalidad de Guaymallén se desató en la madrugada del 14 de abril y afectó el tercer piso del edificio, donde funciona el Data Center, es decir, el sistema central que almacena y gestiona toda la información digital de la comuna.

El fuego dañó servidores y sistemas clave, lo que dejó fuera de servicio plataformas municipales y generó incertidumbre sobre el estado de miles de expedientes, incluidos los de obras privadas.

Como consecuencia, no se pudo determinar de inmediato qué información se perdió y cuál podrá recuperarse, lo que impacta directamente en los trámites administrativos y en el avance de obras que dependen de esos expedientes.

Ahora el municipio de Guaymallén trabaja en la restitución del sistema para evaluar los daños, mientras que profesionales y usuarios podrían tener que reconstruir documentación en los casos donde no haya respaldo.