40 empresas ya son parte del clúster minero-energético que lidera la Municipalidad de Guaymallén

Presentación en la Legislatura del clúster minero-energético que lidera la Municipalidad de Guaymallén - Marcos Calvente El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente expuso la iniciativa del clúster de energía y minería en la Legislatura provincial. Foto: Gentileza Municipalidad de Guaymallén

Este lunes 27 de abril se presentó oficialmente el Clúster de Proveedores de la Minería y Energía de Cuyo, con la presencia de sus principales impulsores: el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén, Asinmet, la UNCuyo y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que también se anotó en el objetivo de preparar a las empresas al desafío futuro de proveer bienes y servicios a un sector económico de alta exigencia en cantidad y calidad de bienes y servicios.

Hasta la Legislatura provincial llegaron el intendente de Guaymallén Marcos Calvente, los ministros de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y de Producción Rodolfo Vargas Arizu; el titular de Asinmet, Fabián Solís y representantes del INTI y de la UNCuyo. Todos fueron recibidos por la vicegobernadora Hebe Casado, el presidente provisional del Senado Martín Kerchner, y el titular de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi.

La minería y la energía, motores de la economía

Lombardi dio la bienvenida a la Casa de las Leyes y recordó que el Gobierno nacional ha decidido que en su programa económico van a haber 3 grandes motores de la economía: el campo, la minería y la energía.

“Por supuesto que con Vaca Muerta, que la provincia tiene muchas cosas para hacer ahí, el otro motor, el de la minería, es un motor en el que Mendoza ha decidido avanzar. Si recordamos el discurso del año pasado, el gobernador Alfredo Cornejo, con una piedra de cobre, una botella de vino y agua, decía que Mendoza iba a avanzar en la explotación minera, iba a seguir haciendo los mejores vinos y también cuidar el agua. A un año de aquel discurso podemos decir que hemos avanzado con muchos proyectos relacionados con la minería”, manifestó Andrés Lombardi.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, dijo que la competitividad de las empresas locales “es uno de los valores fundamentales que hacen elegible a nuestra provincia para radicar inversiones. Esa competitividad se construye y se mantiene y nos desafía permanentemente. La competitividad no es algo que surja solamente del conocimiento, si bien es fundamental; no es algo que surja tampoco solamente del mercado. Tampoco es algo que surja solamente de las políticas públicas. Es algo que surge de la sinergia entre todos estos aspectos y es en eso de lo que estamos trabajando con esta iniciativa. Celebro esa visión estratégica del departamento de Guaymallén, y a las más de 30 empresas que se están autodesafiando a crecer y a ponerse a la altura”, consideró la ministra Latorre.

Presentación en la Legislatura del clúster minero-energético que lidera la Municipalidad de Guaymallén Los protagonistas de impulsar el primer clúster minero energético para potenciar el desarrollo local. Foto: Gentileza Municipalidad de Guaymallén

El titular de Asinmet, Fabián Solís, agradeció a todos los participantes del clúster por llegar a esta instancia, para luego señalar que las empresas tienen “el deber de asociarnos y vincularnos entre nosotros, con el sector académico, con las escuelas técnicas vincularnos con los privados para generar un gran motor de crecimiento. Pero principalmente tenemos la obligación de vincularnos con la sociedad para generar los puestos de trabajo que tanto necesita”.

Luego, Julio Totero, también de Asinmet, recordó que esta iniciativa nació hacer varios meses y que “en la planificación que traíamos desde el año pasado pensábamos que en el mes de abril teníamos que terminar con el equipo conformado. Hoy componen un clúster más de 32 empresas; teníamos ese objetivo y hoy lo estamos cumpliendo”.

Minería, de Mendoza al mundo

Totero explicó que el clúster minero-energético “no es una simple asociación de empresas; es el Estado participando como articulador y la academia y el sector científico y tecnológico como soporte para que las empresas puedan integrar la cadena de valor actual del petróleo y la minería, pero también a las cadenas de valor futuras".

Y completó: "Hoy, desde el punto de vista jurídico queda cerrada la primera etapa, que es la presentación de 32 empresas ante la Dirección de Personas Jurídicas, donde cada una de las empresas presentó toda la documentación exigible por ley para que esto se transforme en una organización civil sin fines de lucro con su personería jurídica”.

Julio Totero cerró que las empresas que componen el clúster no se circunscriben sólo a la metalmecánica. “Un objetivo que tenemos en el mediano plazo no es solamente prepararnos para la minería de Mendoza. Las empresas del clúster se van a preparar para la minería del país, para la minería de Chile, para la minería de Perú, para la minería de todos nuestros alrededores. Por eso es que es muy importante la articulación con el Estado y la articulación con el sector científico y académico”, afirmó el representante de Asinmet.

La minería, un sector que demanda múltiples servicios

El intendente Marcos Calvente dijo por su parte que “lo que tiene que ocurrir para garantizar el éxito es que seamos la mayor cantidad de instituciones públicas y privadas; así que las puertas están abiertas no solo a sectores, a pymes de determinados sectores industriales, como la metal mecánica, sino también la logística, productores o generadores de insumos, servicios".

"La minería es por lejos el sector que demanda mayor cantidad de servicios e insumos y esa demanda se da en escala, en grandes cantidades y con muchísima confiabilidad”, reflexionó el jefe comunal de Guaymallén.

Y explicó que “la minería es uno de los sectores económicos más rigurosos, más auditados; ese estándar es trasladado a todos los proveedores, por eso este clúster busca preparar el ecosistema productivo y económico de la provincia para estar a la altura de las necesidades que nos va a plantear ese sector de la economía”.

Presentación en la Legislatura del clúster minero-energético que lidera la Municipalidad de Guaymallén Las autoridades presentes en el acto en la Legislatura. Foto: Gentileza Municipalidad de Guaymallén

“El ciclo de vida tiene una etapa inicial que es de la exploración, caracterizado por alta inversión económica y poco uso de la mano de obra. La segunda etapa es la construcción, con volúmenes enormes de inversión y una alta demanda de mano de obra; la última etapa es la producción, nuevamente con grandes inversiones y con una alta demanda en insumos", declaró el intendente de Guaymallén.

Y cerró: "Para la etapa 2 y 3, Mendoza tiene que estar preparada. La herramienta para que estemos preparados para dar respuestas a las necesidades de ese sector económico entendemos que es este clúster”.

Nuevas ofertas educativas sobre minería y energía

Juan Carlos Najul, subgerente operativo regiones Cuyo y Centro del INTI, destacó que el organismo que depende del Ministerio de Economía de la Nación “ha fijado entre sus prioridades a la minería como un vector estratégico para el desarrollo de las propias capacidades del Instituto".

En este sentido, sostuvo que "estamos en una reconfiguración y adaptación a una nueva economía en Argentina y para el INTI es fundamental porque permite agrupar, sistematizar, ordenar las demandas, ser eficientes y ser eficaces en los procesos de transferencia y apropiación de las nuevas tecnologías que la industria requiere para cumplir estándares de las operadoras mineras y de los gobiernos locales".

"La industria minera ofrece oportunidades para incorporar más tecnología, para que nuestra industria avance en la estructura de valor de esas cadenas productivas”, concluyó Najul, del INTI.

Presentación en la Legislatura del clúster minero-energético que lidera la Municipalidad de Guaymallén En la actualidad, 40 firmas integran el clúster minero-energético fomentado por la Municipalidad de Guaymallén. Foto: Gentileza Municipalidad de Guaymallén

Desde el equipo de Vinculación del Rectorado de la UNCuyo, Roque Danna aportó que “el recurso humano participante en este clúster son personas especialistas vinculadas con minería, como la Ingeniería, el Derecho y las Ciencias Sociales".

En este aspecto, Danna detalló: "Tenemos una facultad que ya viene trabajando hace mucho en temas de minería como es la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en San Rafael, o la Facultad de Ciencias Exactas, que presentará próximamente la diplomatura en perforación diamantina; la Facultad de Ingeniería, que está ha terminado de aprobar una carrera de grado en Energía, conteniendo dentro de sí aspectos como el petróleo, la minería y la energía eléctrica. Estos procesos de transformación en la Universidad tienen que ver con acompañar este proceso”.

La vicegobernadora celebró la iniciativa del clúster

Para cerrar la presentación, la vicegobernadora Hebe Casado retomó el aspecto de la demanda de recursos humanos de la minería y la energía. “Yo no tengo miedo por el capital humano en la provincia. Creo que nuestras universidades, lo digo con orgullo como egresada de la UNCuyo, van a ser grandes proveedoras de capital humano para tanto la energía como la minería y también nuestros institutos terciarios, nuestras escuelas técnicas”.

“Cuando hablamos de minería es una de las actividades económicas más diversas en cuanto a cantidad de proveedores que requiere: desde el que hace las viandas, la logística, la construcción de rutas, el médico laboral, el enfermero, el ingeniero, el técnico, tornero. Es tan amplia esa red que se genera por debajo de la minería y de la energía que todos pueden ser parte de la misma", dijo la vicegobernadora de Mendoza.

Y advirtió: "Pero para eso hay que estar preparados y para estar preparados necesitamos tener normas para poder ser proveedores de una industria que es tan exigente en cuanto a cumplimiento medioambiental y otro tipo de cumplimientos”.